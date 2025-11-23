Entre acusaciones, Pemex aclara su relación con Fátima Bosch y se deslinda del certamen Miss Universo

Ciudad de México.- Desde que la mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo 2025, su reinado ha estado envuelto en polémica, pues se asegura que obtuvo la victoria gracias a la influencia política de su padre, Bernardo Bosch. Esta versión ha generado un fuerte descontento entre la población, que exige investigar el caso, ya que consideran injusto que alguien gane bajo esas circunstancias.

Incluso resultó involucrado Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization, después de que el pianista y jurado Omar Harfouch declarara que Bernardo y Raúl habrían arreglado la situación en mayo de 2026. El problema creció aún más porque el padre de la joven modelo actualmente funge como Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pemex niega vínculos

Hace unas horas, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un comunicado a través de redes sociales, señalando que la felicitación para Fátima Bosch fue únicamente un gesto motivado por el furor nacional tras su triunfo en el certamen internacional. "Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente. Asimismo, Pemex aclara que no tiene injerencia con los directos", indica el documento.

Comunicado

De acuerdo con información de El Universal, un año antes de que Rocha Cantú asumiera la presidencia de Miss Universo, la petrolera —en la cual Bosch ocupaba un cargo directivo— asignó mediante licitación un contrato por 745.6 millones de pesos a una empresa del empresario. Sin embargo, el padre de Fátima no tuvo participación alguna en el asunto, ya que los involucrados fueron Pemex, Servicios PJP4 de México (designada líder) y Soluciones Gasíferas del Sur.

Bernardo Bosch Hernández

Bernardo Bosch Hernández es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con 27 años de experiencia en la compañía estatal mexicana. Además, ha formado parte de instituciones como el ITAM, IPADE y el INAP. Cabe destacar que, a partir del 30 de octubre de 2025, desempeña el cargo de subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex.

