Lotería Nacional

Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1727 domingo 23 de noviembre

Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco Especial No. 1727; conoce aquí la lista completa de ganadores de este domingo 23 de noviembre de la Lotería Nacional

Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco Especial No. 1727; conoce aquí la lista completa de ganadores Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy es domingo 23 de noviembre de 2025 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1727, que celebra el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.

La información de la Lotería Nacional señala: "Cada año, las y los marinos navales, junto con la sociedad mexicana, celebramos el Día de la Armada de México; una fecha en la que recordamos diversos hechos históricos, entre los que destacan los relacionados con la consumación de la Independencia de nuestro país".

Recuerda que el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional se celebra un domingo al mes y participan 120 mil números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo. Un cachito del Sorteo Zodiaco Especial tiene un costo de 35 pesos y el costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Zodiaco Especial es de 700 pesos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODiACO ESPECIAL NO. 1727

Premio Mayor: 11 millones de pesos

GÉMINIS 6050

Segundo premio: 1,500,000 pesos

CÁNCER 9025

Tercer premio: 1,500,000 pesos

VIRGO 1406

Cuarto premio: 400,000 pesos

PISCIS 2327

Quinto premio: 400,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 200,000 pesos

LIBRA 4807

Séptimo premio: 200,000 pesos

ACUARIO 5120

Octavo premio: 140,000 pesos

LEO 3202

Noveno premio: 140,000 pesos

CAPRICORNIO 1492

Décimo premio: 120,000 pesos

CÁNCER 0777

Decimoprimer premio: 120,000 pesos

VIRGO 4273

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

LEO 1058

Decimotercer premio: 100,000 pesos

PISCIS 8272

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

VIRGO 3842

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

CÁNCER 8373

Decimosexto premio: 80,000 pesos

CÁNCER 0655

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

ESCORPION 1393

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

LEO 4950

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

CÁNCER 5884

Vigésimo premio: 60,000 pesos

PISCIS 3564

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

VIRGO 3789

