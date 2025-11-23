Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1727 domingo 23 de noviembre

Ciudad de México.- Hoy es domingo 23 de noviembre de 2025 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1727, que celebra el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar.
La información de la Lotería Nacional señala: "Cada año, las y los marinos navales, junto con la sociedad mexicana, celebramos el Día de la Armada de México; una fecha en la que recordamos diversos hechos históricos, entre los que destacan los relacionados con la consumación de la Independencia de nuestro país".
Recuerda que el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional se celebra un domingo al mes y participan 120 mil números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 43 millones 384 mil 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo. Un cachito del Sorteo Zodiaco Especial tiene un costo de 35 pesos y el costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Zodiaco Especial es de 700 pesos.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODiACO ESPECIAL NO. 1727
Premio Mayor: 11 millones de pesos
GÉMINIS 6050
Segundo premio: 1,500,000 pesos
CÁNCER 9025
Tercer premio: 1,500,000 pesos
VIRGO 1406
Cuarto premio: 400,000 pesos
PISCIS 2327
Quinto premio: 400,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 200,000 pesos
LIBRA 4807
Séptimo premio: 200,000 pesos
ACUARIO 5120
Octavo premio: 140,000 pesos
LEO 3202
Noveno premio: 140,000 pesos
CAPRICORNIO 1492
Décimo premio: 120,000 pesos
CÁNCER 0777
Decimoprimer premio: 120,000 pesos
VIRGO 4273
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
LEO 1058
Decimotercer premio: 100,000 pesos
PISCIS 8272
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
VIRGO 3842
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
CÁNCER 8373
Decimosexto premio: 80,000 pesos
CÁNCER 0655
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
ESCORPION 1393
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
LEO 4950
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
CÁNCER 5884
Vigésimo premio: 60,000 pesos
PISCIS 3564
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
VIRGO 3789
