Megabloqueo de transportistas y campesinos este LUNES 24 de noviembre: Horarios, lugares y estados afectados

Ciudad de México.- Este lunes 24 de noviembre de 2025 se prevé que se torne caótico en diversos puntos del país, ya que se espera que en más de 20 estados del país se registre un megabloqueo por parte de transportistas y campesinos en exigencia de mayores condiciones de seguridad en carreteras, un alto a las "revisiones abusivas", pero también ante la falta de apoyos para el sector agrícola. Es por eso que aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles que debes conocer; sigue leyendo para conocer la información.

Las agrupaciones que lideran esta protesta son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac). El paro total o megabloqueo ya había sido advertido con anterioridad. Se espera que la movilización comience a las 8:00 horas de este lunes 24 de noviembre; cabe señalar que la protesta no solamente incluye el cierre total de carreteras sino también la toma de aduanas en la frontera norte y la ocupación o cierre de las oficinas de gobierno como una medida de presión.

uD83DuDEA8uD83DuDD34 Anuncian transportistas y campesinos megabloqueo nacional para el lunes 24 de noviembre con cierre total de carreteras, toma de la industria y de aduanas de la frontera norte, por lo que piden a ciudadanos no salir, porque «no habrá paso para nadie».pic.twitter.com/3kOJFgF7Wu — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 20, 2025

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), hasta el momento se prevén cierres de carreteras en los siguientes puntos:

Autopista México-Toluca

Autopista México- Querétaro

Autopista México- Pachuca

Autopista México - Puebla

Autopista México - Cuernavaca

Autopista México - Cuernavaca - Acapulco

San Luis Potosí

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

Sin embargo, más entidades pudieran sumarse u otros puntos podrían ser afectados conforme pasen las horas y la protesta se desarrolle. Ante esto, las autoridades y cámaras empresariales, así como empresas de autobuses de pasajeros, están recomendando evitar viajes no esenciales, anticipar los traslados y mantenerse atentos a las actualizaciones. También sugieren usar rutas alternas, así como abastecerse de combustible y comida, esto de quedarse en medio del bloqueo.

¿Cuáles son las peticiones de los transportistas y agricultores?

Entre las exigencias de los transportistas se encuentran: Atender los altos niveles de violencia en las carreteras, así como las extorsiones y la corrupción. También piden la agilización de trámites burocráticos como la obtención de placas y licencias de manejo.

Mientras que los agricultores buscan mejores apoyos para el campo, así como excluir a los granos de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola. Otro punto importante de las exigencias está en revisar los impactos de la actual Ley de Aguas y sus afectaciones en las comunidades campesinas.

¿Sonora se suma a los bloqueos?

Hasta el momento, la información dada a conocer por los productores del sur de Sonora indica que no se suman y mantienen diálogo con las autoridades; sin embargo, expresaron su respaldo al movimiento. Explicaron que la decisión se debe a las mesas de negociación que mantiene el Gobierno del Estado de Sonora con el Gobierno Federal para gestionar recursos pendientes.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Pablos Domínguez, señaló que existe un acompañamiento directo del Ejecutivo estatal para resolver adeudos de ciclos agrícolas anteriores. Explicó que esperan una respuesta oficial en diciembre, por lo que, a petición del Gobierno estatal, los productores permanecerán a la espera de resultados antes de realizar cualquier acción de protesta.

