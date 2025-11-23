Pronóstico del CLIMA: Frente Frío 16 traerá HELADAS, viento y LLUVIAS a estados de México HOY

Ciudad de México.- Este domingo 23 de noviembre arranca con condiciones cambiantes en distintas regiones de México, por lo que es importante conocer el pronóstico del clima antes de salir. Desde temperaturas bajo cero en zonas altas hasta calor extremo en el sur, además de lluvias y fuertes rachas de viento, el clima de hoy exigirá precauciones para quienes viajan o realizan actividades al aire libre. ¡Aquí toda la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en México este domingo 23 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo la primera Tormenta Invernal se aleja gradualmente hacia el centro de Estados Unidos (EU), mientras que el Frente Frío número 15 también deja de influir en México. Sin embargo, el Frente Frío número 16 recorrerá el norte del país e interactuará con una vaguada polar, generando efectos importantes que se sentirán desde Sonora hasta Coahuila.

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

En el norte, los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila presentarán un ambiente muy frío por la mañana, especialmente en zonas serranas donde se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve. Durante el día, el clima se tornará templado a fresco, aunque no se descartan chubascos y ráfagas de viento fuertes a muy fuertes. En el norte de Coahuila existe incluso la posibilidad de formación de torbellinos o tornados, debido a la combinación de humedad y contrastes térmicos.

Las regiones del occidente, centro, oriente y sur también tendrán actividad atmosférica relevante. Canales de baja presión junto con el ingreso de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe provocarán lluvias dispersas en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. En estados del centro como Querétaro, Hidalgo, Puebla y Estado de México (Edomex) se prevén lluvias aisladas, especialmente en zonas montañosas.

En cuanto a temperaturas, el contraste será notable. En Guerrero y Oaxaca se esperan máximas entre 35 y 40°C, mientras que en estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Chiapas el termómetro podría alcanzar los 30 a 35 grados. Al mismo tiempo, áreas altas de Chihuahua, Tlaxcala, Puebla y Estado de México registrarán mínimas de -5 a 0 grados durante la mañana, con heladas probables. También se prevén valores entre 0 y 5°C en regiones elevadas de Sonora, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Las rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunos puntos del norte, con riesgo de caída de árboles o espectaculares, mientras que el pavimento podría congelarse en zonas de montaña por las bajas temperaturas. Debido a estas condiciones, se recomienda manejar con precaución, mantenerse atento a reportes oficiales y considerar abrigarse adecuadamente si se habita en zonas frías.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)