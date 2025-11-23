Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 23 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán integrantes del Frente Nacional por las 40 horas desde el Palacio Nacional hasta el Senado de la República. En realidad, consiste en una marcha denominada 40 horas ¡YA!, para exigir la reducción inmediata, efectiva y sin prejuicios de la jornada laboral a 40 horas semanales, así como mejores condiciones de trabajo y de vida.

Sin embargo, un poco más temprano, a las 8:30 horas, en la alcaldía Coyoacán, se concentrarán Comités Estudiantiles de la UNAM en la estación Universidad, Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El propósito es acudir a la marcha 40 horas ¡YA!, que, como te informamos, partirá de Palacio Nacional al Senado de la República; Movimiento Día a Día x Palestina y colectivo Kontragazeta.

Tráfico en CDMX hoy 23 de noviembre

De igual forma, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán miembros del colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 4:20), Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico. Evento político-cultural Weed & House, con el objetivo de promover la dignificación y el respeto de los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, fomentando el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos. Es necesario especificar que se espera un aforo de 100 personas.

Tránsito favorable en ambas circulaciones de Calz. de Tlalpan desde Eje 3 Sur (Calz. Chabacano) hasta Circuito Interior (Río Churubusco). #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/byMZx62lTW — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 23, 2025

Finalmente, durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, se encontrarán la colectiva Hijas de la cannabis en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro. Evento político-cultural con el objetivo de promover la dignificación y el respeto a los espacios compartidos destinados a las personas usuarias de cannabis, fomentando el diálogo, la cultura y el ejercicio responsable de sus derechos, enfocado a la perspectiva de género.

Fuente: Tribuna del Yaqui