Caos en México por MEGABLOQUEO de transportistas HOY: Autopistas y carreteras AFECTADAS

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con organizaciones campesinas, inició hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 una jornada de megabloqueos en distintas regiones del país. Desde las 08:00 horas, tiempo del centro de México, se han reportado cierres totales, marchas lentas y concentraciones en autopistas estratégicas para el comercio y la movilidad nacional. Aquí te decimos qué vialidades ya presentan afectaciones.

¿Por qué se realiza el megabloqueo de este lunes?

Los manifestantes, quienes anunciaron la movilización de este día desde el fin de semana, denuncian que la inseguridad en carreteras ha llegado a niveles insostenibles, sin que el Gobierno Federal les dé respuesta: robos diarios, extorsiones, ataques armados y abusos de autoridades locales. A estas exigencias se suman reclamos por trámites burocráticos como la obtención de placas, licencias y citas médicas; procesos que, aseguran, se han convertido en trabas que afectan sus operaciones.

Los inconformes señalan que no levantarán los bloqueos hasta tener un compromiso formal para reforzar la seguridad y agilizar procesos administrativos. En este sentido, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que en la tarde la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezará una conferencia de prensa para informar cómo están avanzando las negociaciones ante esta situación.

BLOQUEOS que se realizan HOY (24 de noviembre)

Durante la mañana de este lunes se han confirmado las siguientes afectaciones:

Autopista México-Toluca (kilómetro 48): Hay concentración de transportistas. Solo un carril abierto; la circulación avanza a cuentagotas.

Caseta Lechería-Texcoco: Bloqueo parcial sobre la vialidad.

México-Toluca ( Ocoyoacac ): Cierre total de los tres carriles. Transporte público y de carga circula en contrasentido para buscar vías alternas.

): Cierre total de los tres carriles. Transporte público y de carga circula en contrasentido para buscar vías alternas. México-Querétaro (caseta Tepotzotlán ): Presencia de unidades estacionadas y reducción de carriles.

): Presencia de unidades estacionadas y reducción de carriles. Ecatepec-Pirámides: Grupo de piperos estacionados en el entronque con Acolman. No hay afectación vial por el momento.

Toluca–Atlacomulco: Sin cierres reportados, pese a una manifestación amagada.

Autopistas y carreteras afectadas hoy en todo el país

Las movilizaciones se extienden más allá del Valle de México, alcanzando rutas clave para transporte de mercancías y pasajeros.

CDMX y Estado de México

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Circuito Exterior Mexiquense

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Boulevard Lomas Verdes

Autopista México–Texcoco

México–Tulancingo

San Luis Potosí

Carretera 57 (rutas hacia Querétaro y Matehuala)

Entradas a Villa de Ramos y Moctezuma

Ruta San Luis Potosí–Rioverde

San Luis Potosí–Zacatecas

Entradas y salidas de la Zona Industrial

Accesos a Ciudad del Maíz y zonas productoras de limón

Sinaloa

Bloqueos en casetas del corredor agrícola norte y centro:

San Miguel

Cuatro Caminos

Alhuey

Pisal

Costa Rica

Cierre parcial en empresa Minsa (Los Mochis)

Contingentes hacia aduanas en Nogales, Sonora

Chihuahua

Puente Lázaro Cárdenas

Caseta fitosanitaria de Camargo

Guanajuato

Carretera Federal 45 (León–Silao–Irapuato)

Autopista 45D (León–Aguascalientes)

Autopista 57 (S.L.P.–Querétaro)

Celaya–Salvatierra

Federal 110 (Dolores Hidalgo–San Miguel de Allende)

Accesos a Pénjamo y Abasolo

Libramiento Sur de Irapuato

Tamaulipas

Bodega La Herradura (kilómetro 201, Victoria–Matamoros)

Mante–Nuevo Morelos–Abra (kilómetro 32)

González–Aldama (Puente Roto)

Zona Ribereña (Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán)

Reynosa–Monterrey (kilómetro 30)

Brecha 102 (Reynosa–Río Bravo)

Puente de Progreso (Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo)

Aduana de Nuevo Laredo

Michoacán

Casetas de Panindícuaro, Zinapécuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa

Colima

Aduana de Manzanillo (operaciones suspendidas)

Otros estados con alerta de protesta

Veracruz

Jalisco

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Nayarit

Las autoridades anticipan interrupciones prolongadas en zonas industriales, tramos de exportación y corredores agrícolas. Recomiendan mantenerse atentos a los canales del Gobierno.

