Caos en México por MEGABLOQUEO de transportistas HOY: Autopistas y carreteras AFECTADAS

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con organizaciones campesinas, inició hoy, lunes 24 de noviembre de 2025 una jornada de megabloqueos en distintas regiones del país. Desde las 08:00 horas, tiempo del centro de México, se han reportado cierres totales, marchas lentas y concentraciones en autopistas estratégicas para el comercio y la movilidad nacional. Aquí te decimos qué vialidades ya presentan afectaciones.
¿Por qué se realiza el megabloqueo de este lunes?
Los manifestantes, quienes anunciaron la movilización de este día desde el fin de semana, denuncian que la inseguridad en carreteras ha llegado a niveles insostenibles, sin que el Gobierno Federal les dé respuesta: robos diarios, extorsiones, ataques armados y abusos de autoridades locales. A estas exigencias se suman reclamos por trámites burocráticos como la obtención de placas, licencias y citas médicas; procesos que, aseguran, se han convertido en trabas que afectan sus operaciones.
Los inconformes señalan que no levantarán los bloqueos hasta tener un compromiso formal para reforzar la seguridad y agilizar procesos administrativos. En este sentido, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que en la tarde la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezará una conferencia de prensa para informar cómo están avanzando las negociaciones ante esta situación.
BLOQUEOS que se realizan HOY (24 de noviembre)
Durante la mañana de este lunes se han confirmado las siguientes afectaciones:
- Autopista México-Toluca (kilómetro 48): Hay concentración de transportistas. Solo un carril abierto; la circulación avanza a cuentagotas.
- Caseta Lechería-Texcoco: Bloqueo parcial sobre la vialidad.
- México-Toluca (Ocoyoacac): Cierre total de los tres carriles. Transporte público y de carga circula en contrasentido para buscar vías alternas.
- México-Querétaro (caseta Tepotzotlán): Presencia de unidades estacionadas y reducción de carriles.
- Ecatepec-Pirámides: Grupo de piperos estacionados en el entronque con Acolman. No hay afectación vial por el momento.
- Toluca–Atlacomulco: Sin cierres reportados, pese a una manifestación amagada.
Autopistas y carreteras afectadas hoy en todo el país
Las movilizaciones se extienden más allá del Valle de México, alcanzando rutas clave para transporte de mercancías y pasajeros.
CDMX y Estado de México
- Autopista México–Toluca
- Autopista México–Querétaro
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Cuernavaca
- Autopista México–Cuernavaca–Acapulco
- Autopista Naucalpan–Ecatepec
- Circuito Exterior Mexiquense
- Vía José López Portillo
- Avenida Gustavo Baz Prada
- Boulevard Lomas Verdes
- Autopista México–Texcoco
- México–Tulancingo
San Luis Potosí
- Carretera 57 (rutas hacia Querétaro y Matehuala)
- Entradas a Villa de Ramos y Moctezuma
- Ruta San Luis Potosí–Rioverde
- San Luis Potosí–Zacatecas
- Entradas y salidas de la Zona Industrial
- Accesos a Ciudad del Maíz y zonas productoras de limón
Sinaloa
Bloqueos en casetas del corredor agrícola norte y centro:
- San Miguel
- Cuatro Caminos
- Alhuey
- Pisal
- Costa Rica
- Cierre parcial en empresa Minsa (Los Mochis)
- Contingentes hacia aduanas en Nogales, Sonora
Chihuahua
- Puente Lázaro Cárdenas
- Caseta fitosanitaria de Camargo
Guanajuato
- Carretera Federal 45 (León–Silao–Irapuato)
- Autopista 45D (León–Aguascalientes)
- Autopista 57 (S.L.P.–Querétaro)
- Celaya–Salvatierra
- Federal 110 (Dolores Hidalgo–San Miguel de Allende)
- Accesos a Pénjamo y Abasolo
- Libramiento Sur de Irapuato
Tamaulipas
- Bodega La Herradura (kilómetro 201, Victoria–Matamoros)
- Mante–Nuevo Morelos–Abra (kilómetro 32)
- González–Aldama (Puente Roto)
- Zona Ribereña (Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán)
- Reynosa–Monterrey (kilómetro 30)
- Brecha 102 (Reynosa–Río Bravo)
- Puente de Progreso (Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo)
- Aduana de Nuevo Laredo
Michoacán
- Casetas de Panindícuaro, Zinapécuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa
Colima
- Aduana de Manzanillo (operaciones suspendidas)
Otros estados con alerta de protesta
- Veracruz
- Jalisco
- Yucatán
- Quintana Roo
- Baja California
- Nayarit
Las autoridades anticipan interrupciones prolongadas en zonas industriales, tramos de exportación y corredores agrícolas. Recomiendan mantenerse atentos a los canales del Gobierno.
