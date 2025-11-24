Cártel Jalisco Nueva Generación ofreció dos millones de pesos por asesinar a Carlos Manzo

Ciudad de México.- Durante la audiencia inicial por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la fiscalía reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofreció 2 millones de pesos a un grupo de sicarios para ejecutar el crimen. Entre los ocho imputados figura Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', identificado como presunto autor intelectual del ataque, además de siete escoltas del propio alcalde, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y omisiones en el cumplimiento de su deber.

El día del atentado, ocurrido el 1 de noviembre, el agresor un joven de 17 años, Víctor Manuel 'N', disparó contra el alcalde, pero fue sometido casi de inmediato. De acuerdo con los peritajes presentados en la audiencia, el escolta Demetrio 'N' terminó por matar al atacante con la misma arma que este había utilizado, aun cuando ya no representaba una amenaza directa, un elemento clave que llevó a imputar responsabilidad penal a los custodios del edil.

Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan

La información recabada por las autoridades indica que el informante los alertó de la presencia del entonces alcalde en el kiosko, que se ubica en la plaza donde fue asesinado. El infiltrado informó la llegada de Carlos Manzo al lugar, mientras se encontraba en la Plaza Morelos. En el chat, a través del cual se comunicaban las 10 personas que tenían la instrucción de asesinar al alcalde, se notificó cada uno de sus movimientos, entre ellos, cuando se encontraba cargando a un menor.

Esto se lee en los mensajes:

"No importa que traiga al niño, así hay que darle piso".

"Ya estamos listos para romperle su madre como quiere el patrón", se lee en respuesta.

Tras el ataque, uno de los integrantes recibió la instrucción de ocultarse. Durante la audiencia se presentaron pruebas para acreditar que Demetrio 'N', director de la policía municipal, siempre estuvo presente durante el crimen contra Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

Líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación ofrecieron dos millones de pesos por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y el homicidio contó con la complicidad de un escolta quien compartía información sobre sus rutinas. pic.twitter.com/ERdppod8Jm — Irving (@IrvingPineda) November 23, 2025

Las pruebas presentadas por los peritos indican que el asesino del alcalde, Víctor Manuel 'N', atacó primero a una persona que se encontraba cerca de Carlos Manzo; después disparó seis veces contra el alcalde. Tras los disparos, el agresor soltó el arma y fue sometido. Inmediatamente, Demetrio 'N' recogió la pistola del suelo, con la que se atacó a Carlos Manzo, y disparó contra Víctor Manuel 'N' cuando ya estaba sometido.

Un paramédico declaró que los escoltas de Manzo Rodríguez no le permitieron atender al agresor. Carlos Manzo fue asesinado con seis tiros la noche del 1 de noviembre mientras se encontraba en el Festival de las Velas en la plaza del municipio junto con su esposa; su equipo de seguridad abatió al sujeto responsable.

#NoticiasDeLaMañana | El CJNG habría ofrecido dos millones de pesos por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.



Más información con @MarioMal en #HeraldoTelevisión pic.twitter.com/fADj3hWQOD — Heraldo Televisión (@heraldo_tv) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui