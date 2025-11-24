Clima en México HOY: Conagua advierte FRÍO extremo y LLUVIAS este LUNES 24 de noviembre

Ciudad de México.- Este lunes 24 de noviembre de 2025, gran parte del país amanecerá con cambios importantes en las condiciones del tiempo. El Frente Frío número 16, junto con otros sistemas atmosféricos, provocará variaciones que irán desde heladas en zonas altas hasta calor intenso en estados del Pacífico. Por ello, se recomienda a la población mantenerse atenta al pronóstico para planear actividades y evitar riesgos por las temperaturas extremas. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío 16 se extenderá sobre la Mesa del Norte y el noreste del país, donde seguirá interactuando con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical. Este sistema mantendrá el ambiente frío y el descenso de temperaturas en esas zonas, además de generar vientos fuertes y lluvias aisladas en algunos puntos.

En varios municipios, las autoridades han alertado sobre posibles heladas que incluso podrían congelar tramos de carpeta asfáltica durante las primeras horas del día. En el sureste y la Península de Yucatán continuará el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. Esto favorecerá la presencia de lluvias dispersas y chubascos, sobre todo en Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

En estados del occidente, centro y sur también se prevén precipitaciones aisladas, aunque de menor intensidad. Las rachas de viento podrían ocasionar caída de ramas, árboles o anuncios, por lo que se recomienda precaución al circular o caminar en zonas arboladas.

Mientras el norte experimentará temperaturas mínimas extremas, especialmente en sierras de Chihuahua y Durango donde podrían bajar hasta -10°C, otros estados enfrentarán un escenario completamente distinto. En el litoral del Pacífico, desde Sinaloa hasta Oaxaca y Chiapas, se anticipan máximas que podrían alcanzar entre 35 y 40°C. Esta diferencia marcará un contraste notable entre regiones, típico de la temporada invernal en el país.

En el noreste, oriente y parte del Golfo, como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, el ambiente será cálido durante la tarde, con temperaturas cercanas a los 35 °C. En contraste, en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla persistirá el frío matutino con mínimas de hasta -5 °C.

El clima de hoy mantendrá condiciones muy distintas a lo largo de México, por lo que se recomienda tomar precauciones tanto por el frío extremo en las montañas del norte, como por el calor intenso en estados del Pacífico, además de la presencia de lluvia en el sureste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)