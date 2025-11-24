Femexci reporta 513 feminicidios en México previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Ciudad de México.- En la víspera de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, la Federación de Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas (Femexci) informó que, en lo que va del año, se han registrado alrededor de 513 feminicidios en todo el país.

Teresa de los Ángeles Ramírez Martínez, integrante de la Federación de Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas (Femexci), dio a conocer que estas cifras se obtuvieron en base a los registros en materia de investigación que se encuentran en la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Esto, pues todavía no se acaba el año, así que no podría compararse con el año anterior, que fueron de 853, pero sigue siendo una cantidad considerable y sigue siendo una cantidad alarmante", indicó.

Ramírez Martínez comentó que, en el caso de la organización, el tipo de violencia que atienden con mayor frecuencia está relacionado con aspectos de pensiones alimenticias, custodias y divorcios.

Indicó que, en cuestión de atenciones o servicios que requieren de intervención de las autoridades en el ramo penal, también se orienta a mujeres que regularmente son víctimas de acoso, extorsión y difusión de material íntimo.

Por lo general, las atenciones que brindamos en Femexci giran en torno a situaciones como pensiones alimenticias, custodias, divorcios y, en lo que respecta a acciones penales, pues ya hablamos de acoso, extorsión, difusión de contenido íntimo y otro tipo de violencia que tiene más afectaciones en la integridad emocional de las mujeres", agregó.

Por último, dio a conocer que, a través de la Federación de Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas, las mujeres víctimas de algún delito que atente contra su integridad física o emocional reciban un acompañamiento y asesoría; esto es para que enfrenten sus problemas tanto desde un aspecto psicológico como legal.

La Federación de Mujeres Mexicanas por las Ciencias Forenses y Jurídicas (Femexci) participará este 25 de noviembre en las acciones encaminadas a conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer con la charla '¿Cómo poner una denuncia?'.

En México, se han registrado alrededor de mil 366 casos de feminicidios, entre enero de 2024 y octubre de 2025; una cifra que se considera alarmante.

Fuente: Tribuna del Yaqui