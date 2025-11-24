Megabloqueo en México: Transportistas y agricultores retiran algunos bloqueos; ¿en qué puntos se mantienen?

Ciudad de México.- El megabloqueo realizado por transportistas y agricultores en diversos estados del país este 24 de noviembre de 2025 provocó caos en diversas carreteras de México; hasta la publicación de esta nota, en algunos puntos se habían retirado y en otros no; aquí te presentamos la información más actualizada.

De acuerdo con lo reportado por Reforma y Infobae, en el Valle de México, en la carretera federal México-Toluca se recuperó la circulación completa, mientras que las obstrucciones en la vía José López Portillo y la carretera Texcoco-Lechería y en la México-Pueblo también fueron disueltas. También en Guanajuato, en la carretera federal 45, en el tramo Irapuato-Salamanca, se liberó la circulación.

Pero en otras, como el entronque San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, entre Querétaro y San Luis Potosí, se mantienen los bloqueos de forma parcial. La autopista del Sol, en Guerrero, y los tramos de Ciudad Sahagún-Pachuca, Río Verde-San Luis y las casetas de Sinaloa y Chihuahua son otros tramos que permanecen tomados por parte del megabloqueo. Se reporta también que en la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali, entre la frontera de Sonora y Baja California, el bloqueo persiste. Por otra parte, tras varias horas cerrada por agricultores, se liberó la garita Mariposa en Nogales. "Queda liberado el tránsito a vehículos de carga pesada en la garita de Mariposa en el municipio de Nogales, Sonora", anunciaron en comunicado.

Carreteras liberadas hasta el momento:

México - Puebla KM 19 +500.

Ciudad Mendoza - Córdoba KM 295.

México - Querétaro, Plaza de Cobro Palmillas.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco.

Carretera Querétaro - San Luis Potosí km 087+300.

Autopista México - Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán.

Vía José López Portillo en el Edomex.

Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa.

Carretera federal Texcoco-Lechería

Carretera México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

Garita Mariposa en Nogales para vehículos de carga

¿Qué carreteras siguen tomadas hasta el momento?

Jalisco cierre total carretera Acatlán de Juárez- Colima KM 087+000.

Guanajuato, carretera Irapuato - Zapotlanejo km 077+100.

Carretera Querétaro - León KM 123+000.

Caseta de cobro Ecuandureo del km 360+040 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

Carretera Jiquilpan - Morelia km 175+200

Carretera San Luis Río Colorado-Mexicali

Respecto a lo señalado por la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto a una mesa de diálogo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) aseguró esta tarde que jamás habían sido convocados. "Acabamos de escuchar que la Secretaría de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas; sin embargo, no hemos sido convocados", se lee en la publicación.

"Queremos precisar algo: nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni para molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan".

Fuente: Tribuna del Yaqui