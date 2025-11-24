Segob rechaza bloqueos de transportistas, CJNG ofreció 2 millones por Carlos Manzo y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Si pasaste el fin de semana desconectado de los medios, quédate a ver este resumen para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 24 de noviembre, conoce el megabloqueo que realizaron transportistas y campesinos en diferentes puntos del país.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con Salma Hayek

Durante su visita oficial a Veracruz, en el marco de la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, la presidenta de México sostuvo una reunión privada con la actriz veracruzana, Salma Hayek; el encuentro, que se prolongó por casi dos horas, fue descrito como una conversación profundamente enriquecedora.

CJNG ofreció 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

Durante la audiencia inicial por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Fiscalía reveló que el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) ofreció dos millones de pesos a un grupo de sicarios para ejecutar el crimen; entre los imputados se encuentra la figura de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado' y siete escoltas del propio alcalde.

Segob rechaza megabloqueo de agricultores y transportistas

Durante la mañana de este lunes 24 de noviembre, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que no hay razón para que se mantengan los bloqueos de transportistas y campesinos que se registran en distintos puntos de territorio nacional; destacó que están dispuestos a abrir un diálogo y su disposición para las organizaciones que se encuentran manifestándose.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de las noticias más relevantes en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te presentamos los temas y hechos que están marcando la pausa en nuestro paísuD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/fRpLpMHQrh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui