Segob rechaza megabloqueo de campesinos y transportistas y llama a "dialogar"

Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez, titular de Secretaría de Gobernación (Segob), encabezó una conferencia de prensa durante la mañana de este lunes 24 de noviembre, donde aseguró que no hay razón para que se mantengan los bloqueos de transportistas y campesinos que se registran en distintos puntos del territorio nacional. Destacó que están dispuestos a abrir un diálogo y su disposición para las organizaciones que se encuentran manifestándose.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que una de las principales demandas del sector agrícola es su rechazo a la 'Ley de Aguas' y destacó que esa ley aún no ha sido aprobada, y que actualmente se encuentra en debate con legisladores de la Cámara de Diputados e incluso señaló que se han realizado mesas de debate sobre este tema. La secretaria Rosa Icela Rodríguez hizo una invitación a los agricultores para unirse a las mesas de diálogo y debate.

uD83DuDFE5 LA SEGOB “DESPIERTA” DE ÚLTIMA HORA Y AHORA SÍ QUIERE DIALOGAR uD83DuDFE5



Ciudad de México.



Casi a medianoche, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN LANZÓ UN LLAMADO URGENTE AL DIÁLOGO ante los bloqueos que transportistas y productores tienen previstos para este 24 de noviembre. pic.twitter.com/uSIr6Y4MPQ — ALFA ROMEO MULTIMEDIOS (@AlfaRomeoMultim) November 24, 2025

Rodríguez destacó que la Segob ha mantenido alrededor de 200 reuniones de diálogo en tres semanas con líderes productores agrícolas y, sobre los transportistas, destacó que también hay mesas de trabajo vigentes, cuyo objetivo es "manejar la seguridad y protección de sus trayectos y mercancías en todo el país".

La Secretaría de Gobernación enfatizó que no existen motivos para las movilizaciones y bloqueos encabezados por transportistas y campesinos y acusó que podrían llevar tintes políticos ante la falta de diálogo con las organizaciones, a quienes llamaron a reunirse a las 11:00 de la mañana y 13:00 horas de este lunes 24 de noviembre.

"No hay motivo para las movilizaciones y bloqueos que llevan a cabo, salvo que tenga un margen político que afecte a nuestro Gobierno", expresó Rosa Icela. "Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años... incluso algunos de ellos han estado detenidos; ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, etc.", sentenció Rosa Icela, en referencia a los transportistas y campesinos que se encuentran manifestándose este 24 de noviembre.

?? #AlMomento | “No hay razón para manifestaciones, está abierto el diálogo”: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ante el megabloqueo de transportistas; pide a manifestantes acudir a mesa de diálogo convocada hoypic.twitter.com/gn0xgDEcTW — Milenio Televisión (@mileniotv) November 24, 2025

La Segob hizo un llamado a sentarse a la mesa este día a las 13:00 horas para abordar los temas de interés, a no obstaculizar el derecho a libre tránsito en carreteras, evitar afectaciones a la ciudadanía, ya que estas repercuten en movilidades de distintos sectores. Rosa Icela Rodríguez destacó que el Gobierno de México reitera su absoluta disposición a las demandas y adelantó que "no hay más de mil productores agrícolas manifestándose" y los estados más afectados por los bloqueos serían:

Chihuahua

San Luis Potosí

Estado de México

Ciudad de México

Fuente: Tribuna del Yaqui