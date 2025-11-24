Sheinbaum califica de "ridículas" las críticas tras especulaciones de compra de la corona de Miss Universo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como ridícula la especulación sobre que la corona de Miss Universe 2025 fue comprada a favor de la tabasqueña Fátima Bosch Fernández. Cuestionada por el periodista Julián Mazoy durante la conferencia matutina en Palacio de Gobierno, la presidenta enfatizó que es falso. "Evidentemente es falso, además… No hay que hacer caso".
Sheinbaum extendió la felicitación, reconociendo el desempeño y empoderamiento de Fátima Bosch: "Más allá de las críticas y cuestionamientos que puedan haber en certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito, levantó la voz en un momento que trataron de minimizarla".
Lo anterior se da luego de que México obtuviera la cuarta corona de Miss Universo el pasado viernes 21 de noviembre en Tailandia. En medio del señalamiento de presunto fraude en el certamen por parte de los organizadores nacionales, así como la compra de la corona por parte del Gobierno Federal o algún funcionario de la 4T.
De igual forma, tras emitir la felicitación a Fátima Bosch, Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que no tuvieron injerencia en el certamen de Miss Universo por vínculos con su padre Bernardo Bosch Hernández ni con la empresa que se especula correspondiente a directivos del certamen internacional.
Renuncias de jueces, acusaciones de fraude para beneficiar a la tabasqueña y alegatos del largo historial político de la familia de la ganadora se mezclan con el presunto móvil económico del dueño del certamen, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú. Fátima Bosch ganó el máximo certamen de belleza, por delante de Tailandia, Venezuela, Costa de Marfil y Filipinas.
Hubo acusaciones del exjuez Omar Harfouch y la integrante del jurado Natalie Glebova por procedimiento opaco. Además, se hizo público que Fátima Bosch es hija de un alto asesor en Pemex, Bernardo Bosch Hernández, y sobrina de Mónica Fernández, morenista y titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
