Sheinbaum habla sobre el encuentro con Salma Hayek en Veracruz: "Estuvimos platicando casi dos horas"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum compartió una foto este domingo 23 de noviembre, en la que aparece con Salma Hayek, actriz mexicana nominada al Oscar. Unas horas más tarde, aprovechó la conferencia matutina de este lunes para describir a la veracruzana como una mujer extraordinaria y dar detalles sobre su encuentro en Veracruz.

Durante su visita oficial a Veracruz, en el marco de la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar y la inauguración del Museo Casa Benito Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión privada con la actriz veracruzana Salma Hayek.

#MañaneraDelPueblo. “Es una mujer extraordinaria, echada para adelante, trabajadora, que quiere mucho a México y a Veracruz”, subraya @Claudiashein tras su encuentro con la actriz, directora y productora mexicana @salmahayek pic.twitter.com/yfkthTTw0A — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 24, 2025

El encuentro, que se prolongó por casi dos horas, fue descrito por la mandataria como una conversación profundamente enriquecedora. "Estuvimos platicando casi dos horas. Fíjense: Ella ahora está dirigiendo, está escribiendo y está produciendo una película. Es una mujer que quiere mucho a México y a su estado, a Veracruz", expresó Sheinbaum en la conferencia matutina del 24 de noviembre de 2025.

La reunión se concretó gracias a la intervención de la gobernadora Rocío Nahle, quien ya había coincidido con la actriz en el puerto y le propuso a la presidenta conocerla. "Ella está haciendo una película en Veracruz, se había reunido con Rocío y me dijo: '¿la quieres conocer?'. Cuando iba llegando le dije: Claro que sí", relató la mandataria.

Durante la charla, Salma Hayek planteó la necesidad de crear incentivos fiscales para atraer más producciones nacionales e internacionales a México, destacando que la industria cinematográfica genera alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos al año. Sheinbaum respondió con entusiasmo: "'México es bello y es mágico', así lo dijo ella. Entonces, que también coloque a México en el mundo entero".

uD83CuDFAC En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunió con Salma Hayek, con quien platicó sobre la importancia de crear incentivos que impulsen más producciones cinematográficas en México. pic.twitter.com/X51mYPSTqI — PROCINECDMX uD83CuDFA5 (@procine_oficial) November 24, 2025

La presidenta cerró sus comentarios con un reconocimiento personal: "Me pareció muy interesante y le envío saludos. Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante, y además ha defendido mucho a los paisanos, y eso se lo agradecemos muchísimo". El encuentro fue compartido por Sheinbaum en sus redes sociales con la frase 'Mujeres mexicanas' y una fotografía que, en menos de 24 horas, superó los 500 mil 'me gusta' y se volvió viral.

Salma Hayek, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, ha mantenido a lo largo de tres décadas una relación estrecha con la industria cinematográfica de su país. Entre las películas más emblemáticas que ha filmado en territorio mexicano destacan: 'El Callejón de los Milagros' (1995, Ciudad de México), su primer gran papel protagónico en cine mexicano, por el que fue nominada al Ariel. 'Desperado' (1995) y 'Érase una vez en México' (2003), ambas dirigidas por Robert Rodriguez, con extensas locaciones en México. 'De la calle al amanecer' 'From Dusk Till Dawn' (1996), icónica interpretación como 'Santánico Pandemonium'. 'Frida' (2002, Ciudad de México y alrededores): producción ejecutiva y protagónico como Frida Kahlo; obtuvo seis nominaciones al Oscar y dos estatuillas.

La mexicana Salma Hayek

Estos proyectos no solo consolidaron su carrera internacional, sino que también han servido para proyectar la riqueza cultural y los paisajes mexicanos en todo el mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México