Sheinbaum responde a MEGABLOQUEO de transportistas en carreteras de México HOY: Esto dijo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 24 de noviembre de 2025, se pronunció sobre el mega bloqueo de transportistas que ya se realiza en diferentes carreteras de la República Mexicana. Aquí te decimos cuál fue su postura.

Ante medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano afirmó que tanto los transportistas como los agricultores que se manifestarán hoy, lunes 24 de noviembre, han sido atendidos por el Gobierno Federal y que existen mesas de diálogo abiertas para dar seguimiento a sus exigencias, entre ellas presuntos abusos, inseguridad en rutas y malas condiciones laborales.

Según Sheinbaum, además de los reclamos iniciales, algunos contingentes incorporaron nuevas demandas relacionadas con la Ley de Aguas, iniciativa que actualmente se discute en el Congreso mediante foros y consultas públicas. La presidenta insistió en que el problema no radica en falta de comunicación, sino en la necesidad de consolidar acuerdos que permitan avanzar sin afectar la movilidad nacional.

Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, no es que están bloqueando porque no hay diálogo, hay diálogo, ahora ya algunos traen el tema de la Ley de Aguas, esa está en discusión en el congreso, incluso se abrió un foro", dijo la presidenta de México.

Gobernación dará un informe sobre los avances

La titular del Ejecutivo adelantó que la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentará un reporte detallado sobre la situación y los puntos en negociación. Recordó que el Gobierno ha recibido múltiples quejas de transportistas y trabajadores del campo por extorsiones, robos y condiciones precarias en distintos estados, temas que ya están siendo atendidos, según la misma Sheinbaum.

¿Dónde se reportaron los bloqueos?

Se prevé que los cierres de este día generarán una fuerte afectación regional, al tiempo que obligarán a miles de personas a buscar alternativas de transporte. De acuerdo con reportes ciudadanos y autoridades locales, los bloqueos se registran en:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Boulevard Lomas Verdes

Autopista México–Texcoco

Autopista México–Tulancingo

En el Valle de México, la magnitud de los cierres ha provocado un incremento considerable en el uso del Tren Interurbano México–Toluca como alternativa de movilidad.

Cabe señalar que también se han reportado bloqueos en tramos como la Carretera Zacatecas–Durango y la Pachuca–Tuxpan, afectando el transporte de mercancías y el tránsito regional. Otras entidades afectadas son San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Colima.

Sheinbaum indicó que algunos de los bloqueos no están directamente relacionados con las negociaciones federales, por lo que cada caso será revisado por separado para garantizar condiciones de seguridad y restablecer la circulación. Mientras avanzan los diálogos, el Gobierno federal llamó a la población a mantenerse informada y a considerar rutas alternas en los estados con mayor afectación.

