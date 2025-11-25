Así será la gran marcha del 25N en CDMX: Hora de salida, ruta completa y más información

Ciudad de México.- Este martes 25 de noviembre de 2025, miles de mujeres saldrán, de nueva cuenta, a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir acciones efectivas contra todas las formas de violencia de género. La movilización principal por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se concentrará en distintos puntos de la capital y desembocará en el Zócalo. Aquí te compartimos los detalles para que tomes precauciones.

Contexto de la Marcha 25N: ¿Por qué se movilizan las mujeres HOY?

Es importante señalar que esta fecha forma parte de un movimiento global que busca visibilizar las violencias que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en todos los ámbitos: el hogar, la escuela, el trabajo, los espacios públicos y, cada vez más, el entorno digital.

Aquí toda la información sobre la marcha del 25N en México.

De acuerdo con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia de género continúa siendo una de las violaciones a derechos humanos más extendidas en el mundo, con expresiones que van desde agresiones físicas y psicológicas hasta violencia sexual y feminicidios.

En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que las agresiones también se han trasladado a los entornos digitales. Tan solo en 2024, el 36 por ciento de las víctimas de ciberacoso reportó contacto con perfiles falsos, mientras que un 29 por ciento de las mujeres declaró haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas y un 27.5 por ciento fue expuesta a contenido sexual sin consentimiento.

Ante estas cifras, colectivas, familiares de víctimas y mujeres independientes volverán a marchar para exigir justicia, prevención y políticas integrales que garanticen una vida libre de violencia.

¿A qué hora inicia la marcha 25N en CDMX?

Las movilizaciones comenzarán por la tarde. La concentración está prevista para:

15:00 horas: Llegada de contingentes

15:30 horas: Inicio de la marcha

Se recomienda tomar precauciones viales desde las 13:00 horas, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anticipó cierres y desvíos en distintos tramos de la ruta.

Puntos de salida confirmados para el 25N

Este año, los contingentes partirán desde tres espacios simbólicos para el movimiento feminista:

Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma)

Plaza Palestina Libre (Avenida Juárez)

Glorieta del Caballito (Paseo de la Reforma)

Todos los grupos avanzarán hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde concluirá la jornada.

Ruta de la marcha 25N en CDMX

El recorrido principal será:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Zócalo capitalino

Autoridades de tránsito recomiendan utilizar alternativas como Circuito Interior, Chapultepec o Insurgentes, dependiendo de la zona.

Refuerzan seguridad y protecciones en el Centro Histórico

Previo a la movilización, fueron instaladas vallas metálicas de casi tres metros y bloques de cemento alrededor de Palacio Nacional. La Catedral Metropolitana y otros edificios del Centro Histórico también fueron resguardados como medida preventiva. Aunque se registra presencia policial, colectivos feministas han reiterado que la prioridad es garantizar el libre derecho a manifestarse sin represión.

