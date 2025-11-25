Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Qué día inician los pagos de diciembre 2025?

Ciudad de México.- El cierre de año llega con buenas noticias para millones de estudiantes en México, ya que se acerca el pago de diciembre 2025 de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, dos de los programas sociales más importantes del país. Estos apoyos, impulsados por el Gobierno Federal, buscan garantizar la permanencia escolar y brindar igualdad de oportunidades a niñas, niños y jóvenes de todos los niveles educativos.

En semanas recientes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) confirmó que el depósito del bimestre noviembre-diciembre 2025 se llevará a cabo durante el último mes del año. Sin embargo, también se aclaró que no habrá doble pago, como se había especulado, ya que el bimestre septiembre-octubre fue cubierto puntualmente entre el 20 y el 27 de octubre.

Becas Rita Cetina y Benito Juárez

Por su parte, la Beca Rita Cetina, dirigida a alumnas destacadas de nivel básico y medio superior, mantendrá un calendario de pagos similar al de Benito Juárez, de modo que ambas ayudas económicas llegarán antes del cierre del año. Esto permitirá a las familias beneficiarias contar con un ingreso adicional para enfrentar los gastos de diciembre, como útiles, transporte o la compra de uniformes para el nuevo ciclo escolar.

El programa de la Beca Rita Cetina entrega un depósito bimestral de mil 900 pesos a familias con estudiantes en secundaria, además de un monto extra de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito al mismo nivel educativo, que se entrega directamente mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El próximo pago de las Becas Benito Juárez, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, se realizará durante el mes de diciembre, siguiendo el mismo esquema utilizado en años anteriores. Aunque la CNBBBJ aún no ha publicado el calendario oficial, se prevé que los depósitos comiencen el lunes 1 de diciembre 2025.

Los beneficiarios recibirán su depósito directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar, y podrán retirar el dinero sin comisiones en los cajeros automáticos o sucursales de la institución. Las autoridades recomiendan estar atentos a los comunicados oficiales en las redes sociales y en el portal de la Coordinación Nacional de Becas, ya que ahí se publicarán las fechas exactas, los montos actualizados y cualquier modificación al calendario. Asimismo, se sugiere no compartir información personal o bancaria fuera de los canales oficiales para evitar fraudes o estafas.

Aunque el calendario oficial del bimestre noviembre-diciembre 2025 aún no se publica, se espera que los pagos sigan un orden alfabético similar al de años anteriores. El esquema tentativo quedaría de la siguiente forma:

Lunes 1 de diciembre: A.

Martes 2 de diciembre: B.

Miércoles 3 de diciembre: C.

Jueves 4 de diciembre: D, E, F.

Viernes 5 de diciembre: G.

Lunes 8 de diciembre: H, I, J, K.

Martes 9 de diciembre: L.

Miércoles 10 de diciembre: M.

Jueves 11 de diciembre: N, Ñ, O.

Viernes 12 de diciembre: P, Q.

Lunes 15 de diciembre: R.

Martes 16 de diciembre: S.

Miércoles 17 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z.

Este calendario busca distribuir los pagos de forma ordenada y evitar la saturación en los cajeros del Banco del Bienestar. En el caso de la Beca Rita Cetina, se espera que los depósitos sigan un esquema paralelo, para garantizar que las beneficiarias reciban el apoyo a tiempo antes del cierre del año.

