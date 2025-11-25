Carreteras seguirán bloqueadas: Segob y sector primario no llegan a acuerdo tras mesa de diálogo

Ciudad de México.- Este martes, las negociaciones entabladas entre representantes del Gobierno Federal y diversas organizaciones del sector agropecuario y de transporte concluyó sin que se lograra establecer un acuerdo. Tras una reunión que se extendió por más de 3 horas en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron que, ante la falta de resoluciones concretas, las manifestaciones y bloqueos en las carreteras se mantendrán.

El encuentro contó con la participación de funcionarios de alto nivel, incluyendo al subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota; así como Aarón Mastache y Mauricio Rodríguez, subdirectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A pesar de la presencia interinstitucional, las partes no lograron conciliar sus posturas respecto a la metodología para abordar la problemática.

Las demandas presentadas por los gremios de transportistas y campesinos se centran en ejes fundamentales para la operatividad de sus sectores. El pliego petitorio exige, en primer lugar, garantías de seguridad en la red carretera nacional, así como condiciones dignas tanto para el transporte de carga como para el transporte público. De igual manera, los productores agrícolas solicitan la implementación de precios de garantía justos para sus cosechas, una regulación que permita costos más accesibles en los insumos necesarios para la producción y un acceso equitativo a los recursos hídricos.

Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM, declaró al finalizar el encuentro que la decisión de retirarse de la mesa de diálogo responde a lo que consideran una falta de certeza en las propuestas gubernamentales. Según el dirigente, durante la exposición de motivos, el licenciado César Yáñez estableció como condición indispensable para continuar las negociaciones que se liberaran inmediatamente los puntos de protesta en carreteras y aduanas.

Nosotros les pedimos que hicieran una declaración o que nos indicaran, de los puntos tratados, qué se comprometían a resolver, pero no hubo respuesta específica. Nunca se comprometieron a nada y no nos retiraremos hasta tener certeza de que las cosas van a funcionar", explicó Rodríguez.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que ofreció su versión de los hechos. La dependencia lamentó que, pese a la apertura mostrada para recibir a los inconformes, estos se negaran a levantar los bloqueos. La institución señaló que, lejos de disminuir, las interrupciones viales se ampliaron a nuevos tramos durante el transcurso del día. En su postura, la Segob destacó las consecuencias logísticas y humanitarias de estas acciones.

Hoy no solo mantuvieron cerrados algunos de los tramos, sino que ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y artículos perecederos", se lee en el documento.

La autoridad federal señaló que se había solicitado a los líderes comunicarse con sus agremiados para permitir el libre tránsito como un gesto de buena voluntad para avanzar en la atención de las demandas, solicitud que no fue atendida. Ante este escenario de estancamiento, la situación en las carreteras afectadas permanece sin cambios, a la espera de que se generen nuevas condiciones que permitan a ambas partes retomar la interlocución.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora