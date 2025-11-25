Clima en México HOY: Conagua advierte fuertes LLUVIAS y HELADAS este martes 25 de noviembre

Ciudad de México.- Este martes 25 de noviembre de 2025 arranca con contrastes intensos en el país: mientras el norte enfrentará lluvias fuertes y rachas de viento que pueden complicar los traslados, gran parte del centro y occidente amanecerá con temperaturas muy frías y heladas. Si tienes actividades fuera de casa, es importante revisar las condiciones del clima, ya que varios sistemas atmosféricos estarán interactuando. ¡Toma nota!

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 16 continúa estacionado en el norte y noreste del país. Su interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión está generando el escenario más inestable del día.

Pronóstico del clima en México. Foto: Conagua

Nuevo León y Tamaulipas registrarán lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas que pueden reducir la visibilidad y ocasionar encharcamientos o crecidas rápidas de ríos y arroyos. En Coahuila y San Luis Potosí se esperan chubascos intermitentes a lo largo de la jornada. El viento también será un factor importante, pues las rachas asociadas al frente podrían provocar la caída de ramas, estructuras ligeras o anuncios, especialmente en áreas abiertas.

Precipitaciones en el oriente, sureste y la Península de Yucatán

Los canales de baja presión que cruzan el occidente, oriente y sureste del país, junto con el ingreso constante de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe, mantienen condiciones para chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Quintana Roo.

También habrá lluvias aisladas en zonas específicas de Hidalgo, Puebla, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital), además de regiones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Heladas y temperaturas extremas

El amanecer continúa siendo especialmente riguroso en el norte y centro del país. Se mantienen temperaturas por debajo de los –5°C en serranías de Chihuahua y Durango, donde las condiciones serán gélidas. Zonas altas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla tendrán mínimas de –5 a 0°C con heladas, mientras que estados como Sonora, Baja California, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Morelos, Coahuila, San Luis Potosí y Oaxaca registrarán amaneceres de 0 a 5°C.

A pesar del ambiente frío matutino, el calor dominará en varios estados por la tarde. Los valores más altos, de 35 a 40 °C, se esperan en partes de Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)