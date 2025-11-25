Clima HOY martes en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- Si tienes actividades planeadas al aire libre para este martes 25 de noviembre de 2025 en la noche, es mejor que consultes los pronósticos del clima que TRIBUNA tiene para ti, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. Aquí te presentamos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con la Conagua, durante esta noche de martes 25 de noviembre, el frente frío número 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), chubascos en Coahuila y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra).

Para consultar los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran en nuestro país, así como las condiciones que generarán esta noche y el miércoles en #México, ingresa a https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/hILZEUW1F2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025

Por otra parte, se mantiene una masa de aire frío asociada al frente, que ocasionará descenso de las temperaturas en el noreste del país. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán. En el resto del territorio nacional, se prevé cielo despejado a medio nublado sin probabilidad de lluvia.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana 26 de noviembre de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional?

Pronóstico de lluvias para mañana 26 de noviembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua / SMN