Concluye con saldo blanco la marcha del 25N en Ciudad de México; reportan jornada pacífica

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México informó que las movilizaciones realizadas este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), concluyeron con un saldo blanco y se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y respeto. De acuerdo con el reporte conjunto emitido por la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la jornada de protesta contó con una afluencia aproximada de mil personas.

Los contingentes partieron desde diversos puntos del centro de la capital con dirección al Zócalo capitalino, donde finalizaron su recorrido sin contratiempos mayores. Para garantizar la seguridad tanto de las manifestantes como de transeúntes, comerciantes y usuarios de la vía pública, las autoridades implementaron un operativo de protección y contención. En este despliegue participaron 600 mujeres policías de la SSC, quienes brindaron acompañamiento a distancia equipadas con su equipo de protección personal.

Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito gestionó los cortes viales necesarios para facilitar el paso de los contingentes y minimizar el impacto en la movilidad vehicular. Un aspecto destacado por las autoridades fue la coordinación del 'Grupo de Diálogo y Convivencia'. Este equipo estuvo integrado por diversas dependencias, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH).

Así como el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI), entre otras. Su función principal fue acompañar el recorrido para priorizar el diálogo y establecer acuerdos inmediatos ante cualquier posible conflicto. El comunicado oficial detalló que, durante el trayecto, se identificó a un grupo de aproximadamente 20 mujeres con el rostro cubierto. Sin embargo, las autoridades reportaron que este grupo marchó de manera tranquila.

No se registraron incidentes de violencia ni afectaciones materiales al mobiliario urbano o propiedad privada durante su paso. Adicionalmente, la movilización contó con la presencia de observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), así como apoyo logístico de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc). La administración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que seguirá garantizando el libre desarrollo de la manifestación en la capital mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui