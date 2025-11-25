Diálogo sí, represión no: Sheinbaum afirma que no perseguirá a transportistas ante MEGABLOQUEOS

Ciudad de México.- Este martes 25 de noviembre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su administración no iniciará procesos en contra de ganaderos ni transportistas que participan en protestas y cierres carreteros en distintos puntos del país desde ayer e incluso hoy. Si bien reconoció que bloquear vías federales es un delito, insistió en que su gobierno no criminaliza la libre manifestación.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria mexicana reiteró que el diálogo con los sectores movilizados se mantiene abierto, especialmente en torno a la Ley Nacional de Aguas y a las demandas de mayor seguridad en carreteras.

Por otra parte, Sheinbaum aclaró que las declaraciones de la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, fueron malinterpretadas, luego de que se señalara que cerrar carreteras constituye un delito: "Eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. Son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema...".

La presidenta Sheinbaum sale en defensa de Rosa Icela, luego de sus polémicas acusaciones de motivaciones políticas de los transportistas que cerraron carreteras por la ola de asaltos que sufren. “Quizá se malinterpretó”. pic.twitter.com/sxMgR93O4G — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) November 25, 2025

Cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse", dijo la primera mandataria.

La presidenta insistió en que, cuando las protestas surgen de causas sociales o políticas, su administración no utiliza mecanismos de represión. De igual forma, la mandataria cuestionó que los cierres carreteros continúen este martes 25 de noviembre cuando, aseguró, existen mesas de trabajo activas con representantes de los sectores inconformes y legisladores federales.

Si no hubiera diálogo, entonces entiende que hagan una manifestación, pero hay diálogo. Entonces, ¿para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo?", dijo Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum también respondió a las exigencias de fortalecer la vigilancia en autopistas y caminos federales. Aseguró que los delitos contra transportistas han disminuido, aunque reconoció que el problema persiste y que por ello la Guardia Nacional mantiene canales abiertos con los manifestantes.

Ley Nacional de Aguas: El punto que genera resistencia

En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano abordó la discusión sobre la Ley Nacional de Aguas, tema que ha generado rechazo en varios estados y entre distintos productores. De acuerdo con la presidenta, la oposición de algunos sectores está relacionada con intereses particulares que buscan conservar privilegios en el acceso y uso del agua.

Recordó que el objetivo central de la reforma es garantizar el derecho humano al agua y evitar que el recurso sea monopolizado o mercantilizado.

Estamos haciendo una inversión millonaria para tecnificar el riego agrícola. Si con esa tecnificación se usa menos agua, la parte que no se utilice debe regresar a la nación para garantizar el abasto a la población", dijo la presidenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui