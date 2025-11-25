Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3994 de HOY martes 25 de noviembre

Ciudad de México.-Hoy es martes 25 de noviembre de 2025 y es día de Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3994, que celebra el 30 aniversario del Premio Nobel de Química 1995. Sigue leyendo para saber si eres uno de los ganadores de este sorteo.

La información compartida por la Lotería Nacional sobre este cachito señala: "El año 2025 es trascendental para la educación científica y tecnológica en nuestro país ya que se conmemora el Centenario de la enseñanza de la Ingeniería Química en México, una disciplina que ha sido pilar en la industrialización, el desarrollo tecnológico y la innovación científica nacional. En este contexto de celebración, recordamos con orgullo a uno de los egresados más notables de esta carrera: el Dr. Mario Molina, insigne científico mexicano, cuya trayectoria representa lo mejor de la formación, el talento y el compromiso social que caracterizan a la Ingeniería Química mexicana".

¿Cuándo se juega nuevamente el Sorteo Mayor?

Recuerda que cada martes se juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional; para el próximo martes 2 de diciembre tendrá lugar el Sorteo Mayor número 3995. En el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de cada tres participantes resulta premiado.

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3994 de hoy martes 25 de noviembre

Premio Mayor 21 millones de pesos:

En espera de resultados

Segundo premio 2,550,000 pesos:

En espera de resultados

Tercer premio 900,000 pesos:

En espera de resultados

Cuarto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Quinto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Sexto premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Séptimo premio 240,000 pesos:

En espera de resultados

Octavo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Noveno premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Décimo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

En espera de resultados

