¿MEGABLOQUEO en México? CAPUFE alerta CIERRES carreteros HOY martes 25 de noviembre

Ciudad de México.- La movilidad carretera en México amaneció nuevamente con complicaciones. Si bien para esta jornada no se prevén megabloqueos en el país (como ayer, que se reportaron 29 obstrucciones), este martes 25 de noviembre diversos tramos permanecen cerrados o con paso limitado debido a las protestas encabezadas por grupos transportistas, lo que obliga a quienes viajan por carretera a prever tiempos extras y rutas alternas.

Las autoridades han reiterado que las interrupciones podrían extenderse durante el día, pese a que hay mesas de diálogo con el Gobierno Federal.

Guardia Nacional reporta cierres carreteros este martes. Foto: Guardia Nacional División Caminos

Capufe y Guardia Nacional reportan cierres activos esta mañana

De acuerdo con los reportes emitidos por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, este martes 25 de noviembre, desde tempranas horas, siguen registrándose bloqueos en distintos puntos estratégicos del país. Las movilizaciones forman parte de la protesta que inició ayer como parte del paro nacional convocado por agrupaciones de transportistas y organizaciones campesinas.

Los manifestantes exigen mayores condiciones de seguridad en las autopistas, luego del aumento de robos, extorsiones y asaltos a unidades de carga. También buscan que se establezcan precios justos para productos agrícolas y se abra una mesa de diálogo formal con el Gobierno Federal, motivo que mantiene los cierres activos en varias entidades.

Tramos actualmente afectados

Las autoridades informaron que los siguientes puntos continúan con afectaciones al tránsito:

En Michoacán, la carretera Maravatío–Zapotlanejo, a la altura del kilómetro 402, se mantiene el cierre total, lo que ha generado filas extensas y avance intermitente en vías alternas.

#TomePrecauciones en #Michoacán continua cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del km 202+000 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de la Caseta de Cobro Zinapécuaro. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 25, 2025

También sobre la carretera Irapuato–Zapotlanejo, en Jalisco , en el kilómetro 77, el tránsito permanece detenido debido a la presencia de protestantes.

, en el kilómetro 77, el tránsito permanece detenido debido a la presencia de protestantes. En la Carretera Guamúchil – Guasave, Pte. Sinaloa: A las 06:00 horas continuaba el cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes, dijo Capufe.

En la autopista Amozoc–Perote, tramo correspondiente al estado de Tlaxcala, las afectaciones persisten en el kilómetro 40, donde se ha detenido el flujo vehicular.

Finalmente, en Puebla, continúa el cierre parcial sobre el Libramiento Arco Norte, cerca del kilómetro 226, donde se permitió el paso a cuentagotas bajo supervisión de la Guardia Nacional.

El paro convocado el lunes 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) ha provocado que distintas carreteras sigan sin operar con normalidad. Las organizaciones aseguran que no retirarán los bloqueos hasta recibir una respuesta formal de las autoridades federales.

Mientras tanto, Capufe recomienda a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar los tramos afectados, especialmente si se planea viajar largas distancias este martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui