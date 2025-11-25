Ciudad de México.- El secretario de gobierno de Sonora en el sexenio de Claudia Pavlovich, Miguel Ernesto Pompa Corella, compareció este martes 25 de noviembre de 2025 en el Senado de la República como aspirante a magistrado de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Pompa Corella agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad y destacó que ha tenido la oportunidad de trabajar en los tres órdenes de Gobierno, así como su paso en la Secretaría de Gobierno de Sonora del año 2015 al 2021, donde dijo que le tocó ser responsable de la gobernabilidad del Estado, sobre todo atendiendo emergencias y resolviendo conflictos sociales.

Dijo que estuvo sometido a auditorías financieras de desempeño y forenses, sin que se le fincara una sola observación por daño o prejuicio a la hacienda pública en el orden jurídico.

"Toda experiencia me permite tener una visión distinta de lo que pudiera entenderse, porque ya estando dentro del Estado, conocemos perfectamente bien el actuar de las autoridades, y es precisamente donde se cometen fallas y, en conversión a las normas, perjudican a los justiciables o a los ciudadanos".

Presentó un plan de seis puntos que son los siguientes:

1) Independencia, real y absoluta de decidir, conforme a la Constitución, nunca conforme a presiones o coyunturas de intereses.

2) Justicia pronta, clara y eficiente, con sentencias bien fundadas.

3) Responsabilidad institucional, haciendo que el tribunal sea un garante del Estado de Derecho.

4) Control constitucional y de convencionalidad, proteger derechos humanos desde el tribunal administrativo, sin esperar a que un amparo corrija lo que se debió resolver desde la primera instancia.

5) Combate frontal a la corrupción, con resoluciones firmes e imparciales.

6) Transparencia y pedagogía judicial.

#Nacional | El exsecretario de Gobierno de Sonora, Miguel Ernesto Pompa Corella, comparece como aspirante a Magistrado de la Sala Regional del TFJA uD83DuDDE3? pic.twitter.com/RJOHjLQNLP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui