Noroña acusa a Grecia Quiroz de politizar el homicidio de su esposo: Esto y más en el Top 3 de México

En la edición de hoy martes 25 de noviembre, te informamos sobre la acusación de Gerardo Noroña hacia la alcaldesa Grecia Quiroz, por presuntamente politizar la muerte de su exesposo, el exalcalde Carlos Manzo.

Sheinbaum recibe a la presidenta de Honduras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió hoy martes, en el Palacio Nacional, con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro. El encuentro tuvo como objetivo principal la profundización de la relación bilateral y el fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones. Esta reunión resalta el compromiso de ambos países para mejorar sus lazos diplomáticos y de colaboración mutua.

Agricultores y transportistas realizan 29 bloqueos en 17 estados

Ayer, 24 de noviembre, productores agrícolas y transportistas llevaron a cabo una jornada de protestas a nivel nacional, resultando en la paralización de carreteras. La Secretaría de Gobernación confirmó que se registraron 29 bloqueos distribuidos en 17 estados del país. Estas manifestaciones causaron graves afectaciones a la ciudadanía en sus actividades esenciales como laborales, académicas, de salud, así como en el abasto y la movilidad en general.

Noroña acusa a Grecia Quiroz de usar el asesinato de su esposo con fines políticos

El senador Gerardo Fernández Noroña criticó duramente a la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz. Esto ocurrió después de que ella señalara públicamente a tres miembros de Morena como posibles responsables del homicidio de su esposo, Carlos Manzo. Noroña desestimó las declaraciones de la funcionaria, calificándolas de "políticas", "ambiciosas" y carentes de cualquier sustento probatorio, lo que intensifica la controversia política en torno al caso.

