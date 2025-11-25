¡Precaución! Segob confirma 29 bloqueos en 17 estados; ¿habrá CAOS HOY martes 25 de noviembre?

Ciudad de México.- La noche del lunes 24 de noviembre, tras una de las jornadas más caóticas que se han reportado en la República Mexicana en este año, la Secretaría de Gobernación (Segob), cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, informó que se registraron diversos bloqueos y manifestaciones encabezados por productores agrícolas y transportistas en distintos puntos carreteros del país.

Las protestas, como hemos informado en TRIBUNA, provocaron afectaciones en la movilidad, el abasto y la realización de actividades laborales, académicas y de salud en varias entidades.

De acuerdo con el reporte federal, se trató de una jornada de cierres totales y parciales que formaron parte de las movilizaciones convocadas por un sector del transporte y del campo. Sin embargo, la autoridad subrayó que mantiene abiertas las vías de diálogo y que no existía motivo para las interrupciones de este día.

Segob informó sobre los bloqueos en México. Foto: Gobierno de México

29 bloqueos en total: 17 en carreteras federales

Segob detalló que durante la mañana y tarde del lunes 24 de noviembre se documentaron 29 bloqueos en 17 estados, de los cuales 17 ocurrieron en carreteras federales y el resto en vías estatales. Algunas de las interrupciones se realizaron en casetas y en una aduana, donde se observó presencia de manifestantes.

Las acciones generaron retrasos en el tránsito y complicaciones para transportistas, automovilistas y trabajadores que dependen de estas rutas para desplazarse.

Gobierno federal afirma que sí existe atención a los productores

La dependencia señaló que, en semanas recientes, autoridades y productores han sostenido más de 200 reuniones para atender inconformidades relacionadas con costos operativos, seguridad, precios y transporte de mercancías. Segob también recordó que desde hace meses se desarrollan mesas de trabajo con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuyo objetivo es garantizar condiciones seguras para operadores y proteger los trayectos que utilizan para mover carga.

Pese a ello, explicó que sólo una agrupación de transportistas decidió mantener las protestas, mientras que otras organizaciones que inicialmente participaron optaron por retirarse al encontrarse en pláticas con autoridades federales.

Llamado al diálogo y a evitar afectaciones a la ciudadanía

El Gobierno de México reiteró que mantiene disposición total para continuar con las negociaciones y atender las demandas tanto del sector agrícola como del transportista. Afirmó además que la mesa de atención permanece abierta y exhortó a quienes realizaron los cierres a privilegiar el diálogo para evitar más afectaciones a la población.

#Nacional | Megabloqueo en México: Transportistas y agricultores retiran algunos bloqueos; ¿en qué puntos se mantienen? uD83DuDE9BuD83CuDF3Ehttps://t.co/zVRajEek5u — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 25, 2025

¿Habrá más bloqueos este martes 25 de noviembre?

Las organizaciones Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) fueron enfáticas en que el megabloqueo carretero estaba previsto únicamente para el lunes 24 de noviembre.

En sus redes sociales oficiales no hay anuncios que indiquen que los bloqueos se extenderán a este martes o que se vayan a realizar nuevas protestas en las carreteras del país. Sin embargo, no se descarta que algunos grupos o contingentes realicen bloqueos aislados en ciertos puntos o tomen casetas de manera intermitente para mantener sus protestas, por lo que se recomienda mantenerse atento de los avisos de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui