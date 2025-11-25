Reforma al Código Penal Federal fortalecerá sanción contra el abuso sexual: Lorenia Valles

Ciudad de México.- "Cada historia de acoso y abuso sexual es una historia de violencia hacia los derechos y la dignidad de las mujeres; mujeres que tienen nombre y apellido, que han vivido experiencias lamentables por el simple hecho de ser mujeres", manifestó la senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro tras la presentación en el Senado de la República de una iniciativa legislativa que busca fortalecer el tipo penal de abuso sexual.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la legisladora sonorense reconoció que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, por cada 10 delitos sexuales registrados, nueve corresponden a mujeres y uno a hombres, considerando la urgencia de fortalecer el marco normativo para prevenir y sancionar estas conductas delictivas.

La iniciativa de reforma al artículo 260 del Código Penal Federal es parte del Plan Integral contra el Abuso Sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y su objetivo es modificar el tipo penal de abuso sexual y homologar su alcance en el país, a fin de que se sancione bajo los mismos parámetros en todas las entidades federativas.

Con esta reforma se ampliará la definición de qué es un acto sexual sin consentimiento, así como las acciones que podrían representar un abuso sexual. Es un compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, para lo cual es fundamental la colaboración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los gobiernos de las entidades federativas", dijo.

Valles Sampedro destacó otra reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue aprobada en el Senado de la República, a fin de facultar a las autoridades federales y de las entidades federativas para inspeccionar el cumplimiento de la medida de igualdad salarial en los centros laborales y, con ello, cumplir con la obligación constitucional de erradicar la brecha salarial de género. "No puede haber transformación social sin la inclusión plena de las mujeres", finalizó.

En el @senadomexicano alzamos la voz contra la violencia hacia las niñas y las mujeres por razones de género, inaugurando la campaña “Senado por la igualdad” uD83EuDDE1uD83DuDC9C pic.twitter.com/dsdGW8veM6 — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui