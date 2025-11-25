Ricardo Salinas Pliego anuncia que "ya no invertirá en México" mientras gobierne la 4T

Ciudad de México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que no realizará nuevas inversiones en México mientras continúe lo que él califica como un "Gobierno Comunista". Además, respaldó declaraciones favorables hacia el dictador español Francisco Franco.

Este lunes, dos semanas después de que la Suprema Corte fallara en su contra en litigios relacionados con la Secretaría de Hacienda, el propietario de Grupo Salinas declaró en la red social X @RicardoBSalinas que cesará sus inversiones en el país. Afirmó también que considera a los empresarios como los únicos generadores de riqueza.

NO TIENE DINERO EL PNDEJO DE @RicardoBSalinas



En los espasmos de este bicho por simular que aún tiene poder y dinero “amenaza” que ya no invertirá en México jajajajaja pobre estupid0, en realidad no tiene dinero y sus empresas ya están en la quiebra. El tipo quiere hacer creer… pic.twitter.com/4x35NjuQY1 — Los Expulsados (@losexpulsados) November 25, 2025

"No invertiremos más en México mientras persista el régimen comunista de Morena y sus personajes criminales y corruptos en la llamada 4T. Solo después de sacarlos del poder deberá reconocerse que los empresarios son quienes realmente crean riqueza y empleo, devolviéndoles así la seguridad jurídica para sus inversiones", expresó Salinas Pliego.

La publicación del empresario fue una respuesta a un mensaje de Claudio X. González @ClaudioXGG, donde se citaba al presidente de México Evalúa, Luis Rubio. Este último acusa que la 'Cuarta Transformación' ha desmantelado al país hasta el punto de perder los pilares que garantizaban su funcionamiento.

Por otro lado, Salinas Pliego compartió previamente un video protagonizado por Francisco Franco Martínez-Bordiú, nieto del dictador español. En dicho material, el nieto de Franco sostiene que en España solo existe libertad para cambiar de sexo o abortar, pero no para adquirir una vivienda.

Ricardo Salinas Pliego, estará hundido en una bancarrota económica.



Grupo Salinas, entra a una crisis financiera, que no tiene regreso.



Recomendación: A las y los que tengan sus cuentas en banco azteca, mejor saquen su dinero. Y sus afores (Pensión) también.

RTuD83DuDC47 pic.twitter.com/TNO4c7kHzd — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) November 14, 2025

Recientemente, Salinas Pliego desestimó las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificándolas de "no definitivas". Esto ocurrió luego de que el máximo tribunal confirmara una multa de 67 millones 165 mil 827 pesos para Grupo Elektra, derivada de adeudos al Sistema de Administración Tributaria SAT.

En un comunicado oficial, Grupo Salinas argumentó que las decisiones judiciales han sido parte de un "atropello sistemático" contra sus derechos humanos y legales. Declaró además su intención de continuar defendiendo sus causas en instancias nacionales e internacionales. "Estas decisiones provenientes de una corte ilegítima no son definitivas. Estamos convencidos de que nuestra postura está respaldada tanto ética como jurídicamente", afirmó el grupo empresarial.

Dice el refrán "si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar"



Y a aquellos que aplauden que a Ricardo Salinas Pliego, la SCJN por órdenes de López Obrador, lo pisotearan...mañana a ustedes les pasara algo peor.



MORENA va a embargar y expropiar a todos. pic.twitter.com/3tneo4rMPK — JAVIER. México en resistencia civil. (@PorMiMexico71) November 22, 2025

Criticaron también lo que consideran una justicia "selectiva y manipulada", la cual, según ellos, genera incertidumbre y afecta la confianza en la inversión nacional e internacional, especialmente en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por último, reiteraron que la justicia en México ha dejado de proteger a los ciudadanos y ahora se encuentra subordinada al poder político.

Fuente: Tribuna del Yaqui