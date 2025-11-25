Sheinbaum envía mensaje a Madres Buscadoras y más mujeres que marcharán HOY 25N en México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' este martes 25 de noviembre de 2025, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mandataria mexicana envió un mensaje a las Madres Buscadoras y demás mujeres que se movilizarán esta jornada en diferentes puntos de México.

Respecto a las Madres Buscadoras, colectivo de féminas que se dedica a buscar a personas desaparecidas con sus propios recursos, generalmente, la presidenta de México fue clara. Les dijo que "no están solas": "Hemos, con Rosa Icela Rodriguez (titular de la Secretaría de Gobernación), atendiendo a todos los familiares de personas desaparecidas; cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos y permanentemente son atendidas".

No están solas, estamos trabajando con ellas", dijo la mandataria mexicana.

Sheinbaum aseguró que las #MadresBuscadoras “no están solas”. Señaló que Rosa Icela Rodríguez mantiene atención permanente a familiares de personas desaparecidas, que su gobierno ha impulsado cambios legales y que se aplican los protocolos correspondientes. pic.twitter.com/aFKxr4aFuZ — Avi uD83EuDD86 (@avieu) November 25, 2025

En esta misma intervención, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las movilizaciones de este martes 25 de noviembre, cuando miles de mujeres saldrán a las calles de México para manifestarse y exigir justicia por los feminicidios, acoso sexual y más delitos contra las mujeres que no siempre se atienden en tiempo y forma. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano repitió lo mismo: "no están solas".

Hay libertad de manifestación en México. Pueden estar yo reo que todas, la mayoría del pueblo de México, hombres, mujeres, estamos de acuerdo en erradicar la violencia contra las mujeres, en hacer conciencia y en sancionar a quien comete un acoso, un abuso y evidentemente un feminicidio. Las mujeres de México no están solas, estamos con ellas, y estamos desarrollando todas las acciones necesarias para que sea una realidad que cada vez haya más acciones para detener la violencia contra la mujer en México", apuntó.

La presidenta de México señaló que lo principal para frenar la violencia contra las mujeres en México es hablar de los delitos, nombrarlos, para así modificar las legislaciones. De igual forma, es clave denunciar, por lo que se implementó el 079. Apuntó que en esta línea hay especialistas que están en contacto con las autoridades para atender a las víctimas.

En este contexto, Sheinbaum pidió a las mujeres que protesten de manera pacífica este 25N. Detalló que es mejor que sigan el ejemplo de Gandhi, Mandela y de "muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos".

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC Sheinbaum pide a las mujeres que protesten de manera pacífica este 25N.



Es mejor que sigan el ejemplo de Gandhi, Mandela y de "muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos". pic.twitter.com/4aHETtO5iK — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) November 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'