Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 25 de noviembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 24 de noviembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 11:00 horas, marcharán integrantes del Colectivo Justicia para Diana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. La marcha, titulada ¡Ni perdono, ni olvido!, tiene la finalidad de exigir justicia para la víctima de feminicidio ocurrido el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. No se descarta que se sumen, en apoyo, otros colectivos y organizaciones sociales.

Por su parte, también en la alcaldía Cuauhtémoc, pero a las 15:00 horas, marcharán Morras de Fuego desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. La movilización conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las víctimas de feminicidio y a las sobrevivientes de la violencia machista, misógina, patriarcal e institucional; así como para exigir la construcción de espacios seguros, igualitarios y libres de cualquier forma de violencia de género en México.

Tráfico en CDMX hoy 25 de noviembre

Un poco más tarde, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán mujeres de la coordinación 8M desde la Glorieta de la Joven de Amajac hasta el Zócalo capitalino. Esta marcha tiene como finalidad exigir un alto a los feminicidios, la presentación de las desaparecidas y justicia para las sobrevivientes de feminicidio; así como un alto a la guerra en Gaza y la ruptura de relaciones con los gobiernos que fomentan y perpetúan las agresiones en Medio Oriente. Además, buscan un alto a la criminalización de la protesta y el aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país.

Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/Mi70RLuFO7 — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 25, 2025

Finalmente, en la alcaldía Coyoacán, a las 13:00 horas, se concentrarán las colectivas Rabia Encapuchada en la escultura Los Bigotes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. El propósito es acudir a la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que partirá de la Glorieta de la Joven de Amajac hacia el Zócalo.

Fuente: Tribuna del Yaqui