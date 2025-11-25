VIDEO: Noroña acusa a Grecia Quiróz de usar asesinato de su esposo, Carlos Manzo con fines políticos

Ciudad de México.- El senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que ella señalara públicamente a los morenistas Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos como posibles responsables del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo. En un video ampliamente difundido, el legislador tachó las declaraciones de la funcionaria como "políticas", "ambiciosas" y carentes de sustento.

Noroña afirmó que, si Quiroz cuenta con pruebas, debe acudir ante la Fiscalía, no hacer señalamientos en actos públicos. Además, sugirió que la alcaldesa busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Michoacán, asegurando que incluso podría convertirse en candidata de la oposición, aunque, según dijo, con escasas posibilidades de triunfo. También la acusó de alinearse con la 'derecha", a la que definió como interesada en figuras con fuerte arrastre social para reforzar su narrativa.

El conflicto surge tras el homicidio de Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre en una plaza de Uruapan, localidad marcada por la violencia del crimen organizado. Manzo, quien meses antes había roto con Morena para fundar 'El Movimiento del Sombrero', fue asesinado a tiros junto a su escolta. El presunto responsable, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, fue detenido poco después, pero la familia insiste en que el móvil es político.

En entrevistas con medios nacionales, Quiroz reiteró que su esposo había advertido sobre presuntas acciones de Godoy, Morón y Campos, y exigió que todos fueran investigados. Dijo además que tanto ella como su equipo han recibido amenazas desde que asumió la administración municipal. Su hermano, Juan Manzo, subsecretario estatal, respaldó la hipótesis de que el crimen tuvo motivaciones políticas.

Las declaraciones de Noroña generaron fuertes reacciones en redes y medios. Periodistas como Luis Cárdenas criticaron el tono del senador, mientras usuarios en X cuestionaron su historial y exigieron aclarar señalamientos previos en su contra. Por su parte, Raúl Morón negó categóricamente cualquier vínculo con el asesinato y aseguró tener "las manos limpias".

El caso se vuelve aún más relevante rumbo a las elecciones de 2027, en las que Morón busca la gubernatura y la oposición intenta capitalizar el descontento. La Fiscalía de Michoacán continúa con la investigación, mientras Quiroz sostiene su exigencia de justicia y advierte que no abandonará la presión para esclarecer el crimen.

El asesinato de Manzo ha expuesto nuevas fracturas dentro de la llamada 'Cuarta Transformación', además de evidenciar el nivel de riesgo que enfrentan líderes locales en zonas con altos niveles de violencia. Analistas advierten que la confrontación podría intensificar la polarización política en el estado.

