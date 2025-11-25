VIDEO: Sheinbaum recibe a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Palacio Nacional

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este martes a su homóloga hondureña, Xiomara Castro, en el Palacio Nacional para mantener una reunión enfocada en profundizar la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países, a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Honduras.

Minutos antes del mediodía, Sheinbaum salió de las instalaciones del recinto para dar la bienvenida a Castro, quien llegó a México la tarde del domingo y con quien se fundió en un abrazo. En la recepción de Castro, se entonaron los himnos nacionales de ambos países y se prevé que ambas mandatarias mantengan encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para revisar proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación y nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

Ceremonia protocolaria en el Patio de Honor en Palacio Nacional

El lunes, la gobernante mexicana había señalado que durante la reunión espera hablar con Castro sobre temas de actualidad de América Latina y el Caribe, y destacó que ambas se han convertido en "buenas amigas". Además, Sheinbaum recordó que hay "mucha relación" con Honduras en diversos ámbitos y que el objetivo es que esta relación continúe, pese a que Castro está a punto de cerrar su gestión en la presidencia de su país.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales el próximo domingo, 30 de noviembre, para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.

Según la presidenta mexicana, el objetivo central del encuentro es "hermanar todavía más la buena relación" que mantienen ambos gobiernos. La visita de Castro ocurre en un contexto de creciente coordinación entre México y Honduras en temas como migración, desarrollo regional, derechos humanos y cooperación para el bienestar.

Ambos gobiernos mantienen una relación cercana en el marco del Plan de Desarrollo Integral impulsado por México para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica. El encuentro también busca reforzar los lazos políticos entre los dos países, que en los últimos años han mantenido posiciones coincidentes en foros regionales y multilaterales, especialmente en materia de integración latinoamericana.

