Violencia contra mujeres en México: Sheinbaum presenta CALENDARIO de actividades por el 25N

Ciudad de México.- El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó este martes 25 de noviembre de 2025 una nueva estrategia permanente para combatir la violencia sexual contra mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado esta fecha 25N.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el gabinete femenino de Claudia Sheinbaum detalló acciones, eventos y jornadas comunitarias que se realizarán en todo el país con el objetivo de sensibilizar, informar y generar espacios más seguros para mujeres y niñas.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que esta campaña que arrancará hoy y concluirá el 10 de diciembre busca hacer un llamado directo a los hombres para reflexionar sobre el impacto del machismo y la importancia de erradicar las violencias que enfrentan millones de mexicanas. Recalcó que la lucha no es contra ellos, sino contra las conductas que reproducen desigualdad y agresiones.

Una campaña nacional que busca transformar conductas

Durante la presentación, la funcionaria enfatizó la urgencia de visibilizar las cifras actuales: el 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en México ha vivido algún tipo de violencia, y de ese grupo, el 49.7 por ciento ha enfrentado violencia sexual. En delitos como abuso sexual, nueve de cada diez denuncias corresponden a mujeres.

Además, 22 por ciento de las mujeres usuarias de Internet reportan haber sido víctimas de ciberacoso, un indicador que impulsa la expansión de acciones contra la violencia digital.

Eventos y actividades del 25N

Como parte del calendario especial, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracivar, anunció una serie de actividades que se realizarán en comunidades, colonias y municipios de todo el país:

Noviembre

26 de noviembre: Distribución masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en espacios públicos.

27 de noviembre: Pláticas de sensibilización dirigidas a personal de Gobierno y firma de convenios con plataformas digitales para reforzar la movilidad segura y la protección de mujeres en riesgo.

28 de noviembre: Cine Debate en Centros LIBRE y sedes comunitarias.

en Centros LIBRE y sedes comunitarias. 29 de noviembre: Caminatas con mujeres para identificar puntos de riesgo en sus comunidades.

30 de noviembre: Jornadas de murales dedicados a la vida, la dignidad y el respeto hacia las mujeres.

Diciembre

1 de diciembre: Conferencias sobre prevención de violencias en universidades.

2 de diciembre: Activación comunitaria para mujeres con discapacidad.

3 de diciembre: Encuentro nacional Tejiendo Redes entre mujeres organizadas y autoridades.

4 de diciembre: Capacitación nacional a docentes de educación tecnológica y firma de compromisos para combatir violencia digital.

5 de diciembre: Reunión nacional de Centros de Justicia para las Mujeres .

. 6 de diciembre: Talleres de construcción de paz con mujeres Tejedoras de la Patria.

7 de diciembre: Carrera y caminata por el bienestar de las mujeres.

8 de diciembre: Pláticas en fiscalías sobre el Plan Integral contra el Abuso Sexual y mesas de trabajo sobre violencia digital.

9 de diciembre: Jornadas de reflexión entre hombres para promover conductas libres de violencia.

10 de diciembre: Análisis y presentación de estadísticas para el monitoreo de espacios digitales seguros.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan fortalecer la respuesta institucional y social ante los altos índices de agresiones contra mujeres en México y promover una transformación sostenida que logre espacios más seguros para todas.

