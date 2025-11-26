Clima en México HOY 26 de noviembre: Frente Frío 16 dejará LLUVIAS intensas y bajas temperaturas

Ciudad de México.- Este miércoles 25 de noviembre será un día de contrastes en gran parte del país. Las autoridades meteorológicas alertan sobre condiciones que podrían cambiar rápidamente durante la jornada, por lo que es importante conocer el pronóstico para planear traslados, actividades al aire libre y tomar precauciones ante lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 16 continúa desplazándose por el noreste y oriente del territorio, reforzado por una masa de aire polar. Esta combinación provocará lluvias fuertes a intensas, un marcado descenso térmico y vientos que, en algunas zonas, podrían alcanzar velocidades considerables.

Se esperan #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 10 estados de #México.



Su interacción con un canal de baja presión sobre el Golfo de México y el sureste mantendrá condiciones inestables durante gran parte del día. En estados como Puebla, Veracruz y Oaxaca se prevén las lluvias más intensas, especialmente en zonas serranas donde podrían registrarse acumulaciones significativas. En paralelo, regiones del noreste como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí enfrentarán precipitaciones fuertes que podrían acompañarse de ráfagas de viento.

La península de Yucatán también experimentará un aumento en las lluvias durante la tarde y noche. El evento de 'Norte' será otro elemento relevante este miércoles. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, las rachas podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, elevando el oleaje entre 1.5 y 2.5 metros. En costas de Veracruz y Tamaulipas también se presentarán vientos fuertes y oleaje elevado.

Además, regiones del norte, centro y el Valle de México registrarán rachas de 40 a 60 kilómetros por hora que podrían generar caída de ramas, daños menores o interrupciones viales, por lo que se recomienda tomar precauciones adicionales.

El descenso de temperatura será notable en zonas del noreste, centro y sureste del país. Si bien en estados del occidente, Pacífico Sur y península de Yucatán se mantendrán temperaturas máximas entre 35 y 40°C, en regiones serranas de Chihuahua y Durango el termómetro podría caer hasta -10 °C. Algunas áreas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla también tendrán heladas al amanecer.

Así serán las temperaturas en México este miércoles. Foto: Conagua

Las lluvias aisladas previstas en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos se sumarán al ingreso de humedad desde el Pacífico, mientras que chubascos dispersos podrían presentarse en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Zacatecas y varios estados del sureste. Las autoridades advierten que las precipitaciones intensas podrían ocasionar disminución de visibilidad, encharcamientos, deslizamientos y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que la población debe mantenerse informada.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)