Investigan a dueño de Miss Universo, México presenta su supercomputadora Coatlicue y más en Tribuna Top 3

México presenta Coatlicue, la supercomputadora más poderosa de América Latina

Este miércoles 26 de noviembre se presentó el proyecto Coatlicue, una supercomputadora pública que, de acuerdo con el Gobierno Federal, será la más potente de América Latina; el proyecto forma parte del Plan México y representa una inversión estratégica para el desarrollo científico, el fortalecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) y la solución a problemas nacionales.

Crisis en Monte de Piedad

Trabajadores del Monte de Piedad piden a los más de cinco millones de usuarios de 302 sucursales de la institución en todo el país poner su denuncia ante la Profeco, debido a que no se les están regresando sus pertenencias a pesar de que las hayan liquidado. El motivo de esto es la huelga nacional que tiene un mes activa.

Imputan al dueño de Miss Universo por tráfico de drogas, armas y huachicoleo

En medio de las acusaciones de presunto fraude en Miss Universo 2025, Raúl Rocha Cantú, fue imputado por presunto tráfico de drogas, de armas y de combustible; la FGR (Fiscalía General de la República) comenzó la investigación luego de una denuncia anónima.

