Investigan a dueño de Miss Universo, México presenta su supercomputadora Coatlicue y más en Tribuna Top 3

Dueño de Miss Universo es acusado por tráfico de drogas, de armas y huachicoleo: Esto y más en el Top 3 de México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de la últimas noticias en el territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México, ya que en este resumen informativo te enterarás de los últimos acontecimientos ocurridos en el país. En la edición de hoy miércoles 26 de noviembre, te informamos sobre la acusación a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por tráfico de drogas, de armas y huachicoleo.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

México presenta Coatlicue, la supercomputadora más poderosa de América Latina 

Este miércoles 26 de noviembre se presentó el proyecto Coatlicue, una supercomputadora pública que, de acuerdo con el Gobierno Federal, será la más potente de América Latina; el proyecto forma parte del Plan México y representa una inversión estratégica para el desarrollo científico, el fortalecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) y la solución a problemas nacionales.

Crisis en Monte de Piedad

Trabajadores del Monte de Piedad piden a los más de cinco millones de usuarios de 302 sucursales de la institución en todo el país poner su denuncia ante la Profeco, debido a que no se les están regresando sus pertenencias a pesar de que las hayan liquidado. El motivo de esto es la huelga nacional que tiene un mes activa.

Imputan al dueño de Miss Universo por tráfico de drogas, armas y huachicoleo

En medio de las acusaciones de presunto fraude en Miss Universo 2025, Raúl Rocha Cantú, fue imputado por presunto tráfico de drogas, de armas y de combustible; la FGR (Fiscalía General de la República) comenzó la investigación luego de una denuncia anónima.

 

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

