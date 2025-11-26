México tendrá la supercomputadora más poderosa de AL: Así será 'Coatlicue', proyecto de Sheinbaum

Ciudad de México.- México avanza hacia una nueva etapa tecnológica. Este miércoles 26 de noviembre se presentó 'Coatlicue', una supercomputadora pública que, de acuerdo con el Gobierno Federal, será la más potente de América Latina. El proyecto forma parte del Plan México y representa una inversión estratégica para el desarrollo científico, el fortalecimiento de la inteligencia artificial (IA) y la solución de problemas nacionales que requieren cómputo de alto rendimiento.

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de este miércoles 26 de noviembre, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que el sistema estará listo en un plazo aproximado de dos años y será operado por especialistas mexicanos.

El próximo año comenzará la edificación de la supercomputadora Coatlicue, anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



La ubicación final aún se evalúa, aunque deberá situarse en un sitio donde se garantice suficiente suministro hídrico para su sistema de enfriamiento.

'Coatlicue': Una máquina con capacidad histórica

Peña Merino explicó que 'Coatlicue' contará con 14 mil 480 GPUs, capaces de ejecutar 314 mil billones de operaciones por segundo, una cifra que colocará al país en la élite mundial del supercómputo. El proyecto tendrá una inversión estimada de seis mil millones de pesos, bajo un modelo que integra colaboración entre instituciones gubernamentales, centros educativos y el sector privado.

El funcionario destacó que este sistema de cómputo permitirá abordar problemáticas que hoy requieren procesamiento masivo de datos, como predicciones climatológicas, planeación de cultivos, análisis de suelo y subsuelo para exploración energética, monitoreo de consumo eléctrico y estrategias de seguridad en áreas como aduanas y facturación.

Usos públicos: Del clima a la salud

Entre los usos específicos, el Gobierno señaló aplicaciones clave:

Predicción de fenómenos meteorológicos para mejorar tiempos de respuesta y anticipación de riesgos.

Planeación agrícola mediante análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Procesamiento de imágenes geológicas con fines energéticos y de gestión hídrica.

Análisis masivo de datos administrativos, útil para combatir corrupción y evasión fiscal.

Aplicaciones de salud, desde simulaciones médicas hasta investigación biomédica.

El nombre del sistema, detalló la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, hace referencia a Coatlicue, figura central de la mitología mexica.

Un Clúster Nacional de Supercómputo

El proyecto contempla un Clúster Nacional de Supercómputo, compuesto por 11 supercomputadoras distribuidas en distintas regiones del país. Su construcción iniciará el próximo año y tomará aproximadamente 24 meses, bajo un proceso que abarca diseño conceptual, obra civil, integración de hardware y fases de validación.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un paso decisivo para que México se incorpore plenamente a las capacidades globales de inteligencia artificial y análisis de datos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia presidencia 'Mañanera del Pueblo'