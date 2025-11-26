¡Síguenos!
Senado de la República

Miguel Ernesto Pompa Corella es ratificado como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El exsecretario de Gobierno de Sonora, Miguel Ernesto Pompa Corella, fue ratificado como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con 64 votos a favor y 34 en contra la ratificación del secretario de gobierno de Sonora en el sexenio de Claudia Pavlovich, Miguel Ernesto Pompa Corella, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Cabe señalar que su nombramiento fue hecho a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pompa Corella durará en su nuevo encargo 10 años, contados a partir del 1 de enero de 2026. El actual director de Análisis Legislativo en el Senado propuso seis puntos para su gestión, los cuales son los siguientes:

  1. Independencia, real y absoluta de decidir, conforme a la Constitución, nunca conforme a presiones o coyunturas de intereses. 
  2. Justicia pronta, clara y eficiente, con sentencias bien fundadas.
  3. Responsabilidad institucional, haciendo que el tribunal sea un garante del Estado de Derecho.
  4. Control constitucional y de convencionalidad, proteger derechos humanos desde el tribunal administrativo, sin esperar a que un amparo corrija lo que se debió resolver desde la primera instancia. 
  5. Combate frontal a la corrupción, con resoluciones firmes e imparciales.
  6. Transparencia y pedagogía judicial. 

Además de Pompa Corella, también fueron ratificados:

  1. Jorge Muñoz Barrett
  2. Jorge Enrique Mata Gómez
  3. Mayra Alicia Alvarado Cruz
  4. Fernando Cruz Ventura
  5. Sandra Paola González Castañeda
  6. María Elena Montero García
  7. Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez
  8. Yamil Villalba Villarreal
  9. Olimpia Tamara Girón Hernández
  10. Jesús Omar Sánchez Sánchez
  11. Ricardo Carlos Molina Arias
  12. Edgar Daniel Guerrero Flores
  13. Idubina Nañez Bugarin
  14. Miguel Alejandro Guizado Jaimes
  15. Elizabeth Bautista Velasco
  16. Luis Fernando González Macías
  17. Marco Polo Carballo Calva
  18. María del Carmen Quiroz Rodríguez
  19. Anabel Dávila Salas

Cabe señalar que la ratificación de Miguel Ernesto Pompa Corella se hizo en una votación por separado a petición de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa y del senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena. "Toda experiencia me permite tener una visión distinta de lo que pudiera entenderse, porque ya estando dentro del Estado, conocemos perfectamente bien el actuar de las autoridades, y es precisamente donde se cometen fallas y, en conversión a las normas, perjudican a los justiciables o a los ciudadanos", señaló Pompa Corella durante su comparencia ayer martes 25 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui

