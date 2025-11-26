Miguel Ernesto Pompa Corella es ratificado como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con 64 votos a favor y 34 en contra la ratificación del secretario de gobierno de Sonora en el sexenio de Claudia Pavlovich, Miguel Ernesto Pompa Corella, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Cabe señalar que su nombramiento fue hecho a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pompa Corella durará en su nuevo encargo 10 años, contados a partir del 1 de enero de 2026. El actual director de Análisis Legislativo en el Senado propuso seis puntos para su gestión, los cuales son los siguientes:

Independencia, real y absoluta de decidir, conforme a la Constitución, nunca conforme a presiones o coyunturas de intereses. Justicia pronta, clara y eficiente, con sentencias bien fundadas. Responsabilidad institucional, haciendo que el tribunal sea un garante del Estado de Derecho. Control constitucional y de convencionalidad, proteger derechos humanos desde el tribunal administrativo, sin esperar a que un amparo corrija lo que se debió resolver desde la primera instancia. Combate frontal a la corrupción, con resoluciones firmes e imparciales. Transparencia y pedagogía judicial.

Y así fue la votación diferenciada en el pleno del @senadomexicano , petición de los morenistas que votaron contra Miguel Pompa, quien sin embargo, fue ratificado con 64 votos en favor y 34 en contra (con 2 morenistas), el resto obtuvo 66 en favor y 32 en contra. pic.twitter.com/20wxRY5oT5 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 26, 2025

Además de Pompa Corella, también fueron ratificados:

Jorge Muñoz Barrett Jorge Enrique Mata Gómez Mayra Alicia Alvarado Cruz Fernando Cruz Ventura Sandra Paola González Castañeda María Elena Montero García Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez Yamil Villalba Villarreal Olimpia Tamara Girón Hernández Jesús Omar Sánchez Sánchez Ricardo Carlos Molina Arias Edgar Daniel Guerrero Flores Idubina Nañez Bugarin Miguel Alejandro Guizado Jaimes Elizabeth Bautista Velasco Luis Fernando González Macías Marco Polo Carballo Calva María del Carmen Quiroz Rodríguez Anabel Dávila Salas

Cabe señalar que la ratificación de Miguel Ernesto Pompa Corella se hizo en una votación por separado a petición de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa y del senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena. "Toda experiencia me permite tener una visión distinta de lo que pudiera entenderse, porque ya estando dentro del Estado, conocemos perfectamente bien el actuar de las autoridades, y es precisamente donde se cometen fallas y, en conversión a las normas, perjudican a los justiciables o a los ciudadanos", señaló Pompa Corella durante su comparencia ayer martes 25 de noviembre.

En el pleno del @senadomexicano Guadalupe Chavira y Heriberto Aguilar, ambos de Morena, anuncian su rechazo a que Miguel Pomba se convierta en magistrado de sala regional del @TFJAMexico



Se pidió separarlo del dictamen para votarlo diferente



Pampa es uno de los propuestos por… pic.twitter.com/mAcuiyRO4U — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui