Sader desplegará equipos para dialogar con productores que mantienen bloqueos carreteros

Ciudad de México.- Ante el rompimiento de la mesa de trabajo del martes 25 de noviembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que desplegará equipos en los estados para hablar con los productores agrícolas que mantienen bloqueos en distintos puntos carreteros.

El Gobierno de México ratificó su disposición a dialogar y atender las demandas sociales, por lo que indicó que este despliegue es para atender sus problemáticas, "ya que cada región es distinta". Por su lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas y transportistas que bloquean tramos carreteros a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo "para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población".

Bloqueos carreteros por agricultores y productores. Créditos: Internet

Reiteró que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución: "Por el contrario, el diálogo para llegar a un entendimiento es la ruta correcta para el establecimiento de consensos". "El cierre de vialidades impide el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía y afecta gravemente el paso de servicios y productos necesarios para la vida y economía de las comunidades", dijo la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

A pesar de los esfuerzos de mediación, los productores y transportistas se negaron a participar en las mesas de trabajo, y tampoco liberaron las carreteras. Ante esta situación, el gobierno reafirmó su disposición a escuchar y atender las demandas sociales. Por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha decidido desplegar equipos especializados en los estados afectados para reunirse directamente con los productores agrícolas, evaluar sus problemáticas y ofrecer soluciones adaptadas a cada región.

uD83DuDD34 "No hay seriedad por parte del gobierno (...) pedirles que se mantengan en las manifestaciones": Tras 14 horas de reuniones, transportistas y productores del campo terminaron la madrugada de hoy sin acuerdos con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.



Ante la… pic.twitter.com/nkPEfzW1ud — Azucena Uresti (@azucenau) November 26, 2025

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reiteró su apoyo para que los manifestantes participen en la mesa de trabajo de la Cámara de Diputados, donde se analiza la Ley General de Aguas, con el objetivo de generar acuerdos que beneficien tanto a los productores como a la población en general.

El Gobierno de México insiste en que la solución a los conflictos requiere responsabilidad y diálogo de todas las partes, buscando siempre proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar la operación de los servicios y actividades esenciales en el país. Asimismo, la Segob señaló que se convocó a una mesa de diálogo con el Gobierno Federal, pero los manifestantes no aceptaron la realización de mesas de trabajo, ni tampoco accedieron a la liberación de las carreteras bloqueadas.

uD83DuDEA8Segob insiste en el diálogo ante nuevos bloqueos carreteros.



La Secretaría de Gobernación llamó de nuevo a productores agrícolas y transportistas a sentarse a una mesa de trabajo, luego de que mantuvieran cerrados varios tramos carreteros y rechazaran las propuestas de… pic.twitter.com/9mdXWDYBw8 — Azucena Uresti (@azucenau) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui