Sheinbaum separa polémica de Raúl Rocha del triunfo de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 26 de noviembre de 2025, la mandataria mexicana habló sobre la más reciente polémica que rodea el certamen Miss Universo, cuya ganadora fue la tabasqueña, ???????Fátima Bosch Fernández.

Se trata de la orden de aprehensión girada contra Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con huachicol y tráfico de armas. En medio de especulaciones y señalamientos en redes sociales, la mandataria mexicana subrayó que el proceso judicial que enfrenta el empresario no guarda relación alguna con el triunfo reciente de la concursante mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

uD83DuDEA8 FGR tiene que informar sobre acusación contra dueño de #MissUniverso por narco y huachicol, dice Sheinbaum.



La presidenta @Claudiashein dijo que es deber de la @FGRMexico informar si hay alguna investigación en contra de Raúl Rocha y defendió a la ganadora Fátima Bosch, pues… pic.twitter.com/Kb39FqAFz0 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 26, 2025

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, la jefa del Ejecutivo enfatizó que la polémica podría estar siendo utilizada para intentar restarle valor al logro de Bosch, quien tuvo una polémica victoria el pasado 20 de noviembre. Recalcó que ambas situaciones deben analizarse por separado y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el avance de la investigación.

Eso es completamente independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, y es distinto. Quieren quitarle mérito, cuando el mérito lo tiene quien gana el certamen, más allá de que estemos de acuerdo o no con este tipo de concursos", dijo la presidenta.

La presidenta de México señaló que, más allá de opiniones personales sobre este tipo de competencias, el reconocimiento ganado por Bosch debe respetarse como un logro propio.

Sheinbaum pide claridad a la FGR sobre dueño de Miss Universo

La mandataria insistió en que corresponde a la FGR explicar públicamente el estado del caso, especialmente después de que se difundieron nuevos detalles sobre la imputación contra Raúl Rocha.

Tendría que informar la Fiscalía si hay una investigación a esta persona,hoy sale en un medio, pero pues tiene que informarse, ¿no? Eso le corresponde a la Fiscalía”, subrayó Sheinbaum Pardo

Sheinbaum agregó que algunas narrativas buscan vincular al empresario con el triunfo de Fátima Bosch, cuando se trata de asuntos completamente distintos.

La acusación contra Raúl Rocha: huachicol, tráfico de armas y acuerdo como testigo protegido

En la previa, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Raúl Rocha Cantú habría solicitado a la FGR ser considerado testigo protegido desde octubre pasado, con la intención de aportar información relacionada con contrabando de hidrocarburos, operaciones financieras irregulares y presuntos vínculos con funcionarios y empresarios.

Según el reporte, el acuerdo se formalizó el 19 de noviembre. Días antes, el 15 de noviembre, un juez habría liberado la orden de aprehensión por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas y manejo ilícito de hidrocarburos.

Fuente: Tribuna del Yaqui