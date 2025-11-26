Sin acuerdos en Segob: Transportistas y productores reforzarán BLOQUEOS en México

Ciudad de México.- Noticias no favorables. La segunda mesa de negociación entre representantes del Gobierno Federal, transportistas y productores agrícolas concluyó durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre sin avances significativos. Tras horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), los participantes se retiraron sin acuerdo y anunciaron que intensificarán los bloqueos carreteros que mantienen en distintos puntos del país desde inicios de semana.

El encuentro, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, terminó cerca de la 01:00 horas de este miércoles. A la salida, los grupos inconformes señalaron que las propuestas oficiales no respondían a sus demandas y acusaron una "falta de seriedad" por parte de los negociadores enviados por la Federación. De acuerdo con los asistentes, el Gobierno insistió en que levantaran los bloqueos mientras avanzaban las conversaciones, petición que fue rechazada nuevamente.

Campesinos y transportistas salieron de Segob sin acuerdos



Señalan que “no hay seriedad por parte del gobierno” y que “no se quieren comprometer a nada”



Transportistas y productores señalaron que, ante la falta de acuerdos, en las próximas horas darán a conocer nuevas medidas de presión. Entre las acciones que evalúan se encuentra el cierre total de accesos hacia la Ciudad de México (CDMX), además de reforzar los puntos que ya se encuentran obstruidos en varios estados.

Los temas que causaron el desacuerdo

Según explicó César Yáñez, subsecretario de Gobernación, la reunión abordó tres puntos principales:

El compromiso de establecer un encuentro con el diputado Ricardo Monreal para revisar la Ley de Aguas Nacionales. La instalación de mesas de trabajo enfocadas en el tema de seguridad en carreteras. El anuncio de que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, realizaría recorridos por distintos estados para dialogar directamente con el sector agrícola.

Sin embargo, los representantes de transportistas y productores rechazaron estas propuestas al considerar que no ofrecían soluciones concretas o inmediatas.

Demandas y contexto del conflicto

Los manifestantes mantienen exigencias claras: mayor seguridad en las carreteras del país, un precio justo para el maíz y detener el avance de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales en el Congreso de la Unión, la cual consideran perjudicial para su actividad.

Los bloqueos, que comenzaron el lunes 24 de noviembre y continuaron durante el martes, han afectado al menos 31 puntos en distintas entidades. Aunque no se ha definido una nueva fecha para retomar el diálogo, los inconformes aseguraron que están dispuestos a volver a Segob siempre que el Gobierno presente propuestas más sólidas.

