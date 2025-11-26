Trabajadores del Monte de Piedad piden a clientes denunciar ante Profeco y dejar de pagar

Ciudad de México.- Más de 5 millones de usuarios de 302 sucursales de Nacional Monte de Piedad en todo el país pueden poner su denuncia ante la Profeco debido a que no se les están entregando sus pertenencias a pesar de que las hayan pagado, y el motivo es la huelga nacional de ya un mes.

Además, de las 302 sucursales de todo el país, hay mil 950 empleados sindicalizados que están a píe de lucha, y a todos ellos les han venido quitando prestaciones, sin contar que desde hace un mes en que inició la huelga no se les ha pagado y han tenido que vivir del apoyo de familias y de la sociedad que se acerca en llevarles comida.

Profeco pide a Monte de Piedad conciliación inmediata por cierre de 300 sucursales

Jesús Rivera informó además que a nivel nacional están registrados unos dos mil empleados de confianza, pero a ellos sí se les ha venido pagando su sueldo de forma puntual, porque además buscan la manera de dividir a los manifestantes para acabar con la huelga.

En las oficinas de Celaya, de la plantilla de 10 al inicio de la huelga, quedaron siete trabajadores sindicalizados y tres de confianza; además, cuentan con más de 150 clientes al día, y que asisten cada mañana a querer pagar refrendos, liquidar la deuda y retirar sus pertenencias.

uD83DuDCFD? VIDEO | Huelga en Monte de Piedad es declarada legalmente existente por Tribunal Federal Laboral uD83DuDCE3 pic.twitter.com/fxjE7JB4Um — El Economista (@eleconomista) November 25, 2025

Los trabajadores aseguran que no han recibido salario por casi dos meses, que sobreviven con ayuda familiar, ventas personales y aportaciones de otros sindicatos. Y aun así, afirman que sostendrán la huelga "el tiempo que sea necesario". Una institución sin dueño, pero bajo un grupo que, según trabajadores, la maneja como empresa privada El Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia social.

No tiene dueño, sino un patronato. Pero, según Guadalupe, ese patronato se ha convertido en una élite empresarial que "opera como si fueran dueños de un banco privado". Uno de esos personajes dice que está ligado a Peñoles, la empresa minera, y presuntamente participa en la recolección y fundición del oro que ya no es recuperado por los clientes.

"Lamentamos profundamente la afectación. Lo que más nos duele es que nuestro cliente es el principal afectado. Les pedimos comprensión, apoyo y que denuncien ante Profeco. Sus prendas están seguras. No se van a vender ni a vencer". declaró un empleado

La líder sindical lo describe así: "Sacaron muchísimo oro del Monte de Piedad. Oro de prendas que ya no se recuperan. Lo retiran, lo llevan a una concentradora, lo funden y nadie sabe a dónde va. Es imposible tapar el sol con un dedo". El origen del conflicto: Cinco años de presiones para modificar o eliminar el contrato colectivo. Los trabajadores aseguran que desde hace cinco años la administración ha buscado modificar, debilitar o eliminar su contrato colectivo de trabajo, un documento con 70 años de existencia.

Durante ese periodo según el sindicato se acumularon:

Tres años sin aumento salarial (2021-2023).

Salarios por debajo de dos salarios mínimos.

Cero ascensos escalafonarios entre 2022 y 2025.

Intentos de impedir la legitimación del contrato colectivo.

Despido masivo de valuadores sindicalizados.

Hostigamiento, amenazas y presión para cambiar de sindicato.

El conflicto se agudizó en 2024, cuando se firmaron acuerdos tras una huelga previa, pero afirman la administración no cumplió ninguno.

Los trabajadores cierran con tres ideas:

Piden disculpas a los clientes por las molestias.

Piden apoyo social para presionar a que el Monte reabra respetando la ley.

Aseguran que no se moverán hasta detener lo que consideran un proceso de privatización interna y saqueo.

"El Monte de Piedad es del pueblo de México. No de siete personas que lo están usando como negocio. Vamos a defenderlo hasta el final." Lo dicen los trabajadores.

TRIBUNAL VALIDA HUELGA DEL MONTE DE PIEDAD Y SINDICATO GANA "ROUND" DECISIVO La justicia declara legal el paro tras 54 días; directivos fallan en anular la protesta. Trabajadores exigen aumento salarial YA para reabrir las 300 sucursales https://t.co/TLoQBjRbwP pic.twitter.com/L4j8s8c6K1 — huellas de México (@huellasMx_) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui