CLIMA HOY: ¡Precaución! México amanece con LLUVIAS intensas y HELADAS este 27 de noviembre

Ciudad de México.- El jueves 27 de noviembre de 2025 inicia con cambios importantes en el ambiente en gran parte de México. Si tienes actividades al aire libre, viajes o traslados largos, es recomendable revisar el pronóstico del clima para evitar contratiempos, pues el avance de un Frente Frío y la llegada de una masa de aire polar provocarán lluvias, vientos fuertes y temperaturas más bajas en varios estados.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 16 recorrerá el oriente y sureste de México, además del norte de la península de Yucatán. Su interacción con un canal de baja presión en el sureste generará lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, especialmente en zonas serranas y regiones con alta humedad.

En nuestro #VideoPronóstico te informamos las condiciones del tiempo que se prevén para este día en #México. ¡Buenos días!uD83EuDD13 pic.twitter.com/OeJ0aqsWL1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 27, 2025

También se prevén lluvias muy fuertes en áreas de Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que Tamaulipas, Veracruz y el norte de Quintana Roo registrarán precipitaciones fuertes durante el día. En estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México (CDMX), Toluca, Tlaxcala, Campeche y Yucatán dominarán chubascos intermitentes, mientras que Coahuila, Michoacán, Morelos y Guerrero presentarán lluvias aisladas sin acumulados significativos.

Las autoridades advierten que las lluvias intensas podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e incrementos en ríos y arroyos, por lo que recomiendan extremar precauciones en caminos de montaña.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá un evento de 'Norte' fuerte a muy fuerte, con oleaje elevado en costas del Golfo de México, península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec. Este sistema también favorecerá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, donde podrían formarse bancos de niebla y heladas durante la mañana. Asimismo, se prevén rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México, lo que podría provocar caída de árboles y estructuras ligeras.

En contraste, el ingreso de aire húmedo desde el océano Pacífico mantendrá condiciones para chubascos en el centro, sur y occidente del país. Aunque estas lluvias serán moderadas, la humedad persistente podría reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40°C en estados del noroeste, occidente y sur, como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, especialmente en zonas de costa e istmo. En Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan valores entre 30 y 35°C.

Para la mañana, el ambiente será gélido en regiones serranas de Chihuahua y Durango, donde las mínimas descenderán hasta -10 grados. Las partes altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán de -5 a 0 grados, mientras que estados como Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca tendrán temperaturas de 0 a 5°C, con probabilidad de heladas.

