Detienen a 'El Goofy' presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Ciudad de México.- Antonio 'N', alias 'El Goofy', identificado como presunto autor intelectual del homicidio de David Cohen, exabogado de 'Billy' Álvarez, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). De acuerdo con las investigaciones, 'El Goofy' habría pagado a Donovan 'N' para llevar a cabo el ataque ocurrido el pasado 13 de octubre a las afueras de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Fuentes cercanas al caso, informaron en octubre que las investigaciones sobre el asesinato del abogado apuntan a que fue organizado para que un sicario huyera y otro sirviera de 'pagador' Con base en la carpeta FIEDH/2/UI-C/D/00417/10-2025, Héctor 'N', de 18 años de edad y detenido en el lugar de los hechos, sería el 'Pablito' o 'pagador', mientras que Donovan 'N' sería el tirador y el vínculo directo con los autores intelectuales.

Abogado David Cohen. Créditos: Internet

Héctor 'N', de 18 años, confesó que le ofrecieron 50 mil pesos por asesinar al abogado y que su cómplice le entregó el arma antes de huir en motocicleta tras el ataque. "Era mi primer jale", declaró a los policías tras su detención. El 17 de octubre fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por tres meses, plazo fijado para concluir las investigaciones complementarias.

El 18 de octubre, un juez de control dictó prisión preventiva a Donovan 'N', de 20 años, señalado como otro de los presuntos responsables. Enfrenta cargos por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho. Donovan 'N' fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa el 15 de octubre.

Videos a los que tuvo acceso La Silla Rota muestran cómo los dos participantes en el homicidio del abogado David Cohen Sacal rondaron los edificios del Poder Judicial en una motocicleta desde horas antes del ataque. Las grabaciones muestran cómo Héctor Hernández tropezó cuando… pic.twitter.com/37mkfM53KV — La Silla Rota (@lasillarota) October 17, 2025

El 13 de octubre, el bogado David Cohen Sacal, conocido por representar casos de alto perfil, fue asesinado a balazos en la colonia Doctores. El litigante fue atacado de forma directa cuando salía de una audiencia. Cohen recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital privado, donde falleció en las primeras horas del martes 14 de octubre, según confirmó la Fiscalía de la Ciudad de México.

La investigación preliminar apunta a que el ataque fue planeado y ejecutado con precisión. De acuerdo con las autoridades, el agresor esperó cerca de 30 minutos a que Cohen saliera de los juzgados y, sin mediar palabra, le disparó a corta distancia. Minutos después, las cámaras registraron a ambos merodeando Ciudad Judicial, donde esperaron a Cohen. A las 16:17 horas, el abogado fue atacado por la espalda.

¡Hasta en bicicleta!#EXCLUSIVA: Así huyó el asesino del abogado, David Cohen, pero en @lasillarota les mostramos TODA la secuencia del crimen.



Cómo “cazaron” a la víctima, cómo merodearon Ciudad Judicial, cómo ejecutaron. La huida.



uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/WuPQikqaCF pic.twitter.com/vDWQsy27aU — Antonio Nieto (@siete_letras) October 18, 2025

Otro video revela que el copiloto, Héctor 'N', cayó al huir y fue detenido por un agente de la Fiscalía, mientras su cómplice escapó y robó una bicicleta para continuar la huida.

Fuente: Tribuna del Yaqui