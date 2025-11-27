¿Gertz Manero presenta RENUNCIA a la FGR? Presidenta Claudia Sheinbaum responde

Ciudad de México.- Durante la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 27 de noviembre de 2025, la primera mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, abordó finalmente los rumores que inundaron redes sociales sobre la posible renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien está en el cargo desde 2019.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue clara y breve: no ha recibido una notificación oficial por parte del actual fiscal. Sin embargo, confirmó que sí llegó a sus manos un documento del Senado de la República relacionado con el asunto.

A pregunta de mi compañero Israel Aldave de ?@Radio_formula,? la presidenta @Claudiashein se refiere al caso Gertz Manero.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/jsQUcE60wZ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 27, 2025

Hasta ahora no me lo ha manifestado [Gertz Manero sobre su renuncia]", dijo la primera mandataria sobre la supuesta renuncia del fiscal general. Agrego "recibí una carta del Senado, la estoy analizando y mañana les informaremos".

Respecto a la ausencia del fiscal en las conferencias de seguridad, Sheinbaum aclaró que Gertz Manero solo está obligado a asistir una vez al mes. Aseguró que continúa participando en las reuniones del gabinete de seguridad, aunque no aparezca frente a cámaras.

El Senado discutirá el caso este jueves

Los rumores sobre la salida del fiscal detonaron un movimiento inmediato en el Senado, que convocó a una sesión especial para este jueves 27 de noviembre con el objetivo de revisar el tema. La sesión fue adelantada una hora y comenzó a las 10:00 de la mañana, lo que ha aumentado la expectativa sobre si se presentará información oficial durante la jornada legislativa.

Rumores: Renuncia por salud y presiones tras caso Miss Universo

Si bien las autoridades aún no han confirmado la salida del fiscal, en redes sociales circulan dos versiones sobre la supuesta razón detrás de la posible salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR:

Renuncia por motivos de salud. Según algunas publicaciones, Gertz Manero habría presentado su renuncia entre lunes y martes debido a complicaciones de salud. Reacción a la orden de aprehensión contra Raúl Rocha. Otra versión apunta a que la remoción del fiscal podría estar relacionada con la reciente orden de aprehensión girada por la FGR contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, investigado por presunto huachicol y tráfico de armas, un caso de alto perfil que ha generado tensiones mediáticas y políticas.

La presidenta adelantó que mañana ofrecerá detalles sobre la carta enviada por el Senado y sobre la situación del fiscal

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'