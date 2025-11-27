Gertz Manero presenta su renuncia a la FGR, Sheinbaum analiza tener su primer encuentro con Trump y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México, quédate a ver este resumen de los mas importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 27 de noviembre, conoce por que Gertz Manero renuncio al la Fiscalía General de la República.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum analiza tener su primer encuentro con Trump

Sheinbaum señaló que aún no define si viajará a Washington D.C. para asistir al sorteo de la Copa del Mundo; la mandataria explicó que su decisión está sujeta a la confirmación de otros jefes de Estado que podrían estar presentes, como su homólogo estadounidense, Donald Trump. En esta misma intervención, cuestionada sobre si los gobernadores del país (de Jalisco, Nuevo León y de la Ciudad de México) también participarán en la ceremonia mundialista.

Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con viuda de Carlos Manzo

La presidenta de México pidió al senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, respeto y sensibilidad para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y viuda de Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre; esto, tras las acusaciones de Noroña donde asegura que la viuda de Manzo usa el caso de su esposo para fines políticos Y agregó que "si hay un asunto de debate político eso es otro tema, pero yo creo que todo a su debido tiempo, y hay que, en un momento, ser solidarios, estés de acuerdo o no".

Gertz Manero presenta su renuncia a la FGR

Durante una sesión en el Senado, se confirmó que Alejandro Gertz Manero dejará su cargo al frente de la Fiscalía General de la República. El funcionario presentó su renuncia luego de haber asumido el puesto desde el año 2019, por lo que tendría que terminar su periodo en enero de 2028, pues el cargo es por nueve años; es decir, esta terminando dos años antes.

Fuente: Tribuna del Yaqui