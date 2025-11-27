México, preparado en materia de SEGURIDAD para el Mundial 2026: Así lo informó Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 27 de noviembre de 2025 fue especial, pues en compañía de los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), habló sobre los planes del país para la Copa Mundial FIFA 2026.

Uno de los puntos importantes tiene que ver con la seguridad en México, la cual se ha trabajado desde hace tres años. De acuerdo con Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, todas las dependencias federales han trabajado en coordinación con los gobiernos de CDMX, Jalisco y Nuevo León para garantizar que el evento deportivo más grande del planeta se desarrolle bajo condiciones óptimas para millones de aficionados.

Este jueves, presentaron avances en materia de seguridad para el Mundial 2026. Foto: Gobierno de México

A meses del arranque oficial, autoridades federales y estatales aseguran que el país está listo para ofrecer uno de los mundiales más seguros y mejor organizados de la historia.

Un plan nacional de seguridad que se diseña desde 2022

DCuevas destacó que la preparación no comenzó recientemente, sino desde hace tres años, cuando México fue confirmado como una de las sedes principales del torneo. Explicó que, desde entonces, se ha trabajado con FIFA para homologar protocolos de seguridad en estadios, zonas públicas, áreas de celebración y puntos de concentración masiva. Además, se han incorporado acciones con perspectiva de género, así como medidas de protección integral para niñas, niños y adolescentes, uno de los ejes prioritarios del plan.

También se atienden aspectos clave de conectividad e infraestructura para los 13 partidos que se jugarán en territorio mexicano, sin considerar el repechaje.

CDMX promete "el Mundial más seguro": Más vigilancia y movilidad reforzada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, afirmó que la capital está lista para garantizar un entorno seguro e iluminado durante todo el torneo. Informó que la ciudad contará con:

30 mil nuevas cámaras, convirtiéndose en la urbe más videovigilada de América.

Tres mil 500 patrullas nuevas operando en calles y avenidas.

185 mil luminarias adicionales y 334 km de caminos seguros para niñas y mujeres.

50 kilómetros de iluminación artística en el Centro Histórico.

Brugada recordó que esta será la cuarta inauguración mundialista que la ciudad vivirá: 1970, 1986, el Mundial femenil de 1971 y ahora 2026.

Como parte de la activación social previa al torneo, la capital también organiza múltiples actividades comunitarias:

500 canchas de fútbol rehabilitadas.

30 festivales futboleros gratuitos.

Una clase masiva de fútbol para romper récord Guinness (22 de febrero).

La 'Ola Chilanga' más grande del mundo (31 de mayo).

Incluso lanzó una "reta" amistosa para los gobernadores Pablo Lemus (Jalisco) y Samuel García (Nuevo León), como parte de las iniciativas recreativas rumbo al Mundial.

Nuevo León asegura que llega "blindado" al Mundial 2026

Samuel García, gobernador de Nuevo León, aseguró que el estado se encuentra completamente blindado para recibir a los aficionados. Destacó que su administración decidió no gastar recursos adicionales bajo el argumento del Mundial 2026, sino invertir en obra pública que permanezca como infraestructura útil tras el evento. Entre los avances y medidas mencionadas:

Nueva Fuerza Civil especializada para el Mundial.

10 helicópteros, incluidas dos aeronaves Black Hawk.

Nuevos destacamentos, patrullas, división carretera y equipos tácticos.

Reducción del 81 por ciento en delitos durante 2025, según el propio gobernador.

García también presentó 10 obras estratégicas vinculadas a movilidad, vialidad y acceso al estadio, asegurando que más de 34 proyectos totales estarán listos gracias al apoyo del Gobierno Federal.

