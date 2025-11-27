Secretaría de Gobernación reanuda negociación con campesinos y transportistas; aún no hay acuerdos

Ciudad de México.- Los campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y los transportistas reiniciaron las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob) hoy jueves 27 de noviembre luego de un rompimiento de las mismas durante la tarde de ayer miércoles ante la postura de ambos sobre los bloqueos carreteros y de aduanas.

"Decidimos retirarnos de esta mesa hasta que nos vuelvan a llamar con una voluntad diferente. Vamos a permanecer en todos los puntos (bloqueos) hasta que consideremos prudente estar ahí, en cada una de las regiones", dijo Eraclio Yako Rodríguez, líder del FNRCM, luego de la primera reunión de más de cuatro horas en la sede de Segob.

Líderes #agricultores abandonaron la reunión con la Secretaría de #Gobernación porque aseguran que “no se llegó a ningún acuerdo”. Dicen que no levantarán los #bloqueos, ni liberarán carreteras hasta que las autoridades se comprometan con sus denuncias.



Por otro lado, la #Segob… pic.twitter.com/m8DG8nK7wx — Nacho Lozano (@nacholozano) November 26, 2025

Acusó que el Gobierno Federal llegó sin compromisos y con la exigencia de que los manifestantes levantaran los bloqueos como condición para continuar el diálogo. "Nos pidieron desalojar las carreteras, los puentes internacionales y las aduanas antes de seguir hablando. Les dijimos que primero definieran a qué se comprometían. No respondieron nada. No hubo voluntad política", reclamó Rodríguez.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, insistió en que los campesinos y transportistas levanten los bloqueos como muestra de buena voluntad. "Estaremos pidiendo siempre, no solo mañana, sino desde ahorita, que levanten los bloqueos. Es una petición, una muestra de buena voluntad. Yo lo que les pido es que levanten sus bloqueos. No puede ser que estamos dialogando y siguen los bloqueos. No solo siguen, se incrementaron", dijo el subsecretario a su salida del recinto de Bucareli. Añadió que durante la mesa de negociación entre gobierno e inconformes había 30 bloqueos activos en el país.

Campesinos y transportistas salieron de Segob sin acuerdos



Señalan que “no hay seriedad por parte del gobierno” y que “no se quieren comprometer a nada”



Ante el fracaso del diálogo, reforzarán los bloqueos en distintas carreteras del país pic.twitter.com/D6nrhv1pSN — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 26, 2025

La Organización Editorial Mexicana (OEM) documentó hasta 21 bloqueos carreteros en siete estados y protestas en los cruces fronterizos de Reynosa, Nogales y Ciudad Juárez, algunos de los cuales se desactivaron durante el día, otros más, como el de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado o el de la Culiacán-Los Mochis.

Eraclio Rodríguez, exdiputado petista y delegado del Frente para Chihuahua, se reunió ayer con sus excompañeros del Partido del Trabajo, con quienes elaboraron un documento. También fue recibido por el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, con quien acordó una mesa permanente de trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui