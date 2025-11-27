Senado aprueba renuncia de Gertz Manero a la FGR; lanza convocatoria para elegir nuevo fiscal

Ciudad de México.- Tras presentarse una carta en la que Alejandro Gertz Manero presentaba su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el Senado de la República aprobó con 74 votos a favor el hecho, al considerar como "causa grave" el ofrecimiento que tiene para ser embajador de México en el extranjero.

En su carta de renuncia, el Gertz Manero señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo propuso para irse a una embajada a un país amigo de México. "Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento", afirmó mediante la misiva.

En el Senado de la República, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) se posicionaron en contra, ya que señalaron que el irse a una embajada no se considera como "causa grave". Mientras que el oficialismo defendió la renuncia de Gertz Manero.

Emiten convocatorio para elegir a nuevo titular de la FGR

En la misma sesión, el Senado de la República emitió la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FGR; el registro estará abierto el viernes 28 de noviembre, el sábado 29 de noviembre y el domingo 30 de noviembre. Será la Junta de Coordinación Política, encabezada por el senador de Morena, Adán Augusto López, quien llevará todo el proceso: armará una lista de 10 perfiles que enviará a la presidencia. De ahí, la presidenta elegirá una terna que regresará al Senado para la votación final.

La convocatoria lanzada por el Senado dice lo siguiente:

Que el artículo 76, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es facultad exclusiva del Senado de la República integrar la lista de personas candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República y nombrar a dicha persona servidora pública. Que el segundo párrafo del Apartado A del Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho y con una antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. Que, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República cuenta con veinte días para integrar y aprobar una lista de al menos diez personas candidatas a dicho cargo, la cual será enviada a la titular del Ejecutivo Federal. Que recibida la lista de al menos diez candidaturas por la persona titular del Ejecutivo Federal, esta tendrá diez días para remitir al Senado de la República una terna de candidaturas elaborada con base en dicha lista. Que si la persona titular del Ejecutivo Federal no recibiera la lista en el plazo de los veinte días mencionados en el punto anterior, enviará libremente al Senado una terna para que, de la misma, el Senado elija a la persona titular de la Fiscalía General de la República.

uD83DuDD34Se emitió la convocatoria para la comparecencia de las personas que pretendan aspirar al cargo que dejó Gertz Manero en la Fiscalía General de la República.



