Tras reuniones con la Segob, productores y transportistas LEVANTAN BLOQUEOS en carreteras

Ciudad de México.- Después de cuatro días de bloqueos en varias carreteras, aduanas y diversos cruces en toda la República mexicana, productores y transportistas llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobierno (Segob); con esto se retiraron de inmediato de los cierres que mantenían en los diferentes estados.

En un comunicado compartido por la Segob, señalaron que los líderes de ambos sectores acordaron retirar de inmediato los cierres carreteros en varios estados, esto tras haber revisado temas de seguridad en carreteras, dudas sobre la nueva Ley de Aguas y pendientes del campo.

"Este jueves se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación con dirigentes de productores agrícolas y transportistas, durante la cual se les informó sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas.

También se instalaron tres mesas de trabajo; una para abordar las inquietudes que tienen en torno al tema de seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.

La Secretaría de Gobernación manifestó su disposición para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores", señala el comunicado compartido por la autoridad este jueves 27 de noviembre de 2025 por la noche.

Cabe recordar que los bloqueos comenzaron el pasado lunes 24 de noviembre desde las 8:00 horas y se extendieron en diversos puntos exigiendo mayor seguridad en las carreteras, ya que han sido víctimas de actos de extorsión, y por parte de los agricultores se pedían más apoyos para el campo, así como una revisión detallada al tema de la nueva Ley de Aguas.

Fuente: Tribuna del Yaqui